Чёрное море стало бирюзовым: спутники NASA раскрыли загадочное преображение воды

Чёрное море в разгар летнего сезона радикально сменило привычный облик: акватория окрасилась в ярко-бирюзовый цвет, который отчетливо виден даже из космоса. Спутниковые аппараты NASA зафиксировали масштабные молочные завихрения, охватившие огромные площади морской поверхности. Причиной столь эффектной трансформации стало не загрязнение, а массовое размножение специфического планктона, который буквально перекрашивает гигантские объемы воды.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Биохимия моря: почему вода меняет цвет

Главным "художником" выступили кокколитофориды — одноклеточные водоросли, обладающие уникальной особенностью. Каждая их клетка защищена панцирем из мельчайших известковых пластинок. Когда миллиарды этих организмов скапливаются в верхних слоях воды, они начинают работать как крошечные зеркала. Солнечный свет, отражаясь от кальцита, придает воде характерный опаловый или бирюзовый оттенок.

"Такое бурное цветение часто называют "молочным морем". Интересно, что интенсивность окраски напрямую зависит от концентрации кальция и солнечной активности. Это естественный процесс, который превращает море в сложную оптическую систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Морские течения перемешивают эти скопления, создавая причудливые спирали и дуги. Подобная картина ежегодно наблюдается в разных частях мирового океана, но в Чёрном море из-за его закрытости эффект проявляется особенно ярко. Для навигации это явление не представляет опасности, в отличие от феномена мертвой воды, который тормозит суда при полном штиле.

Орбитальный взгляд: данные спутников и МКС

Основной массив данных о "позеленении" поступил от нового спутника NASA PACE. С помощью прибора OCI, предназначенного для высокоточного анализа спектра океанских вод, ученые смогли детально рассмотреть границы цветения. Аналогичные процессы были замечены в конце мая и в проливе Босфор — там следы фитопланктона запечатлели уже астронавты с борта МКС. На снимках видно, как бирюзовые шлейфы закручиваются в гигантские воронки между Чёрным и Мраморным морями.

"Наблюдение за цветом воды с орбиты помогает нам понимать динамику течений и плотность жизни в океане. Это гораздо эффективнее, чем ручной отбор проб, так как мы видим всю картину целиком в режиме реального времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Экологическая роль "бирюзового" цветения

Микроскопические водоросли — это не только визуальный эффект, но и мощный инструмент регуляции климата. В процессе жизнедеятельности кокколитофориды поглощают углерод, превращая его в свои защитные пластинки. После завершения цикла цветения эти организмы опускаются на дно, фактически "запирая" углерод в донных отложениях на тысячи лет.

"Цветение — это важный этап в круговороте веществ. Хотя вода выглядит необычно, такие вспышки биомассы обеспечивают пищей морских обитателей и помогают очищать атмосферу от избытков углекислого газа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

В то время как ученые изучают глубокие водные слои, другие специалисты внедряют высокие технологии в повседневность. Так, в учебных заведениях прогулы начали отслеживать нейросети, используя методы распознавания, схожие с алгоритмами обработки спутниковых снимков.

Параметр Детали явления Основной виновник Кокколитофориды (фитопланктон) Механизм окрашивания Отражение света от известковых пластинок Инструменты наблюдения Спутник NASA PACE и камера OCI Экологическая функция Связывание и захоронение углерода

Ответы на популярные вопросы о цветении моря

Опасно ли купаться в бирюзовой воде?

Большинство видов кокколитофорид не токсичны для человека. Они отличаются от сине-зеленых водорослей, которые могут вызывать отравления. Однако при гиперчувствительности кожи стоит проявлять осторожность.

Как долго продлится это явление?

Обычно активная фаза цветения длится от нескольких недель до месяца, после чего планктон отмирает и оседает на дно, а вода возвращает свой привычный темный цвет.

Влияет ли глобальное потепление на цвет моря?

Да, рост температуры воды и изменение солености могут провоцировать более раннее или интенсивное размножение фитопланктона, что чаще меняет облик акваторий.

Виден ли бирюзовый цвет с берега?

Да, при солнечной погоде в прибрежных зонах вода приобретает выраженный светлый оттенок, хотя наиболее эффектно масштабы видны с высоты птичьего полета или из космоса.

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