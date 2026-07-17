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Космос перестал быть пустым: находка в созвездии Кита перевернула представления о суперземлях

Наука

Астрономы обнаружили признаки атмосферы у экзопланеты LHS 1140 b, которая находится в зоне обитаемости своей звезды. Это первое подтверждение наличия газовой оболочки у каменистого мира, потенциально пригодного для жизни, за пределами Солнечной системы. Работа опубликована в журнале Science.

Планета в космосе
Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Планета в космосе

Объектом исследования стала суперземля в созвездии Кита, расположенная в 48 световых годах от нас. Планета в 1,7 раза больше Земли и в 5,6 раза массивнее её. Она обращается вокруг красного карлика за 24,7 суток на расстоянии, которое позволяет воде сохраняться в жидком виде. Ранее данные указывали на то, что от 9% до 19% массы планеты может составлять вода.

Группа планетологов из Гарвардского университета под руководством Коллина Керувима использовала данные наземного телескопа обсерватории Лас-Кампанас в Чили. В спектре поглощения планеты исследователи зафиксировали аномалию, свидетельствующую о присутствии гелия. Последующее сравнение наблюдений с компьютерными моделями показало, что газ находится в верхних слоях атмосферы планеты.

Анализ выявил, что под влиянием активности звезды газовая оболочка постепенно разрушается: гелий покидает планету со скоростью около 100 тысяч килограммов в секунду. Авторы утверждают, что подобные изменения в спектре невозможно объяснить без наличия полноценной атмосферы.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что обнаружение атмосферы у планет, вращающихся вокруг красных карликов, представляет особый интерес, так как интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение таких звезд обычно быстро сдувает газовые оболочки своих спутников.

На текущий момент исследователи подтвердили сам факт существования атмосферы и зафиксировали утечку гелия, однако точный химический состав и структура газовой оболочки остаются неизвестными. Для уточнения этих параметров и поиска азота, углекислого газа или водяного пара планируется использовать возможности космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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