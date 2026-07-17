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Сотни голодных ртов в экосистеме: стратегия размножения тираннозавра предопределила финал конкурентов

Наука

Анализ останков детенышей Tyrannosaurus rex показал, что они были активны и способны к охоте с первых дней жизни. Это опровергает версию о полной беспомощности новорожденных тираннозавров и позволяет пересмотреть представление о том, как этот вид размножался и выживал.

Детеныш тиранозавра
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Детеныш тиранозавра

Размеры и масса потомства

Поскольку целые гнезда тираннозавров не сохранились, а кости детенышей слишком хрупки, данные о ранних стадиях их развития оставались фрагментарными. Чтобы восстановить картину, исследователи изучили музейные экспонаты: фрагменты челюстей, отдельные зубы и кости стопы особей, погибших в первый год жизни. Для анализа использовали синхротронное сканирование, которое позволяет детально изучить структуру кости, не повреждая образец.

С помощью математических моделей, основанных на данных о современных крокодилах и птицах, ученые рассчитали физические параметры животных. Выяснилось, что при вылуплении детеныш T. rex весил около 1,7 кг и имел длину менее одного метра. Для сравнения: масса новорожденного составляла менее 0,1% от веса взрослой особи, достигавшей девяти тонн.

Расчеты также позволили оценить масштаб кладки. Взрослая самка откладывала от 20 до 30 яиц, общая масса которых варьировалась от 54 до 169 кг.

Признаки ранней активности

Главным доказательством самостоятельности детенышей стали микроструктуры в их костях. В элементах стопы зафиксировали перестройку костной ткани, которая возникает при механических нагрузках и микротравмах. Это указывает на то, что молодые особи активно передвигались сразу после рождения.

Дополнительным подтверждением стали зубы. На эмали детенышей обнаружили характерные стертости и сколы, которые возникают при захвате и удержании добычи. Таким образом, новорожденные тираннозавры не ждали выкармливания в гнезде, а самостоятельно искали пищу.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что такие данные позволяют отличить стратегию выживания вида от поведения современных хищных птиц, где птенцы полностью зависят от родителей.

Стратегия доминирования

Авторы работы, чьи результаты опубликованы в журнале Biology, пришли к выводу, что тираннозавры использовали r-стратегию размножения. Она заключается в производстве большого количества потомства при минимальных затратах на заботу о каждом отдельном экземпляре.

Подобный подход обеспечивал виду конкурентное преимущество. Сотни активных и мобильных "птенцов" могли быстро захватывать свободные экологические ниши, вытесняя других мелких хищников на разных этапах своего роста.

Результат исследования уточняет биологию развития T. rex, однако вопрос о том, оказывали ли родители хоть какую-то поддержку молодняку после вылупления, остается открытым из-за отсутствия данных о поведении взрослых особей в гнездах.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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