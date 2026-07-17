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Космос оказался куда живее: утечка гелия подтвердила наличие газовой оболочки у экзопланеты

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили признаки наличия атмосферы у скалистой экзопланеты LHS 1140b, расположенной в обитаемой зоне своей звезды. Исследование, опубликованное в журнале Science, указывает на утечку гелия из верхних слоев газовой оболочки, что подтверждает ее существование, но не позволяет точно определить химический состав глубоких слоев.

Планета в космосе
Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Планета в космосе

Работа группы ученых под руководством Коллина Черубима из Смитсоновской астрофизической обсерватории основана на данных инфракрасного эшелле-спектрографа WINERED, установленного на одном из Магеллановых телескопов. В ходе наблюдений, проведенных 23 сентября 2024 года, исследователи зафиксировали 23 транзита планеты LHS 1140b и 12 транзитов соседней планеты LHS 1140c, а также получили 35 спектров вне этих событий.

Объектом изучения стала система вокруг старого (старше трех миллиардов лет) красного карлика, находящегося в 48,8 светового года от Солнца. Планета LHS 1140b имеет массу в 5,6 раз больше земной и радиус в 1,73 раза больше земного. Она находится в обитаемой зоне, получает 42% излучения от своей звезды по сравнению с Землей, а ее равновесная температура составляет 226 кельвинов. Год на планете длится 24,7 земных суток.

Механизм обнаружения

При анализе спектров LHS 1140b ученые заметили избыточное поглощение метастабильного гелия до, во время и после транзита. Этот эффект описывается моделью "хвостов": гелий истекает из разреженной верхней атмосферы и образует шлейф при движении планеты по орбите. Причиной утечки служит высокоэнергетическое излучение звезды в рентгеновском диапазоне, которое в 2,7-16 раз превышает поток, получаемый Землей от Солнца.

Для сравнения исследователи изучили планету LHS 1140c, которая ближе к звезде и имеет массу 1,91 массы Земли. Однако в ее спектрах признаков атмосферы не обнаружилось.

Астроном Павел Громов поясняет, что обнаружение атмосферы у скалистых планет в обитаемых зонах затруднено из-за их малого размера и активности красных карликов, которые часто "сдувают" газовые оболочки своих спутников. Наличие даже разреженной атмосферы у LHS 1140b делает ее важным объектом для изучения эволюции планет земного типа.

Результат уточняет данные о составе LHS 1140b, подтверждая модель скалистого тела с компонентом малой плотности (газом или водой). Тем не менее, работа не доказывает наличие тяжелых элементов в глубоких слоях атмосферы и не позволяет утверждать, что планета пригодна для жизни. Для этого потребуются дополнительные наблюдения за химическим составом более плотных слоев оболочки.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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