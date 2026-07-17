Космос оказался куда живее: утечка гелия подтвердила наличие газовой оболочки у экзопланеты

Астрономы обнаружили признаки наличия атмосферы у скалистой экзопланеты LHS 1140b, расположенной в обитаемой зоне своей звезды. Исследование, опубликованное в журнале Science, указывает на утечку гелия из верхних слоев газовой оболочки, что подтверждает ее существование, но не позволяет точно определить химический состав глубоких слоев.
Работа группы ученых под руководством Коллина Черубима из Смитсоновской астрофизической обсерватории основана на данных инфракрасного эшелле-спектрографа WINERED, установленного на одном из Магеллановых телескопов. В ходе наблюдений, проведенных 23 сентября 2024 года, исследователи зафиксировали 23 транзита планеты LHS 1140b и 12 транзитов соседней планеты LHS 1140c, а также получили 35 спектров вне этих событий.
Объектом изучения стала система вокруг старого (старше трех миллиардов лет) красного карлика, находящегося в 48,8 светового года от Солнца. Планета LHS 1140b имеет массу в 5,6 раз больше земной и радиус в 1,73 раза больше земного. Она находится в обитаемой зоне, получает 42% излучения от своей звезды по сравнению с Землей, а ее равновесная температура составляет 226 кельвинов. Год на планете длится 24,7 земных суток.
При анализе спектров LHS 1140b ученые заметили избыточное поглощение метастабильного гелия до, во время и после транзита. Этот эффект описывается моделью "хвостов": гелий истекает из разреженной верхней атмосферы и образует шлейф при движении планеты по орбите. Причиной утечки служит высокоэнергетическое излучение звезды в рентгеновском диапазоне, которое в 2,7-16 раз превышает поток, получаемый Землей от Солнца.
Для сравнения исследователи изучили планету LHS 1140c, которая ближе к звезде и имеет массу 1,91 массы Земли. Однако в ее спектрах признаков атмосферы не обнаружилось.
Астроном Павел Громов поясняет, что обнаружение атмосферы у скалистых планет в обитаемых зонах затруднено из-за их малого размера и активности красных карликов, которые часто "сдувают" газовые оболочки своих спутников. Наличие даже разреженной атмосферы у LHS 1140b делает ее важным объектом для изучения эволюции планет земного типа.
Результат уточняет данные о составе LHS 1140b, подтверждая модель скалистого тела с компонентом малой плотности (газом или водой). Тем не менее, работа не доказывает наличие тяжелых элементов в глубоких слоях атмосферы и не позволяет утверждать, что планета пригодна для жизни. Для этого потребуются дополнительные наблюдения за химическим составом более плотных слоев оболочки.
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