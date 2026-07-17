Скелеты египетских принцесс заговорили: учёные обнаружили следы странной активности на костях

Анализ костных останков шести членов египетской королевской семьи эпохи Среднего царства выявил признаки повышенной нагрузки на определенные группы мышц. Авторы работы предполагают, что такие изменения могли возникнуть в результате регулярных тренировок с луками, стрелами и кинжалами, однако исследование не дает однозначных доказательств, что оружие в гробницах использовалось по назначению, а не носило церемониальный характер.
В основе работы лежит биоархеологическое исследование останков, найденных Жаком де Морганом в 1890-х годах и обнаруженных в хранилищах Каирского музея в 2020 году. Объектами анализа стали шесть человек, включая четырех дочерей фараона Аменемхета II. Состояние скелетов оценивается как фрагментарное: сохранилось от 22% до 58% костей, а мягкие ткани полностью разложились.
Исследователи использовали рентгеновское сканирование и специализированную инфракрасную спектроскопию для изучения энтезисов — мест прикрепления мышц, сухожилий и связок к костям. В биоархеологии считается, что повторяющиеся физические нагрузки могут приводить к гипертрофии или изменению структуры этих участков.
"Изменения в местах прикрепления мышц фиксируют факт нагрузки, но не позволяют с точностью до одного упражнения определить вид активности. Схожие маркеры могут появиться из-за генетики, особенностей телосложения или других бытовых повторяющихся движений", — предупредил биофизик Алексей Корнилов.
Авторы статьи в журнале Frontiers in Environmental Archaeology зафиксировали выраженные изменения в костях нескольких женщин: у принцессы Иты отмечены особенности в области правого плеча и кисти, у Нуб-Хотеп — в предплечьях и правой руке, у Итаверет и Кенмет — в области плеч и груди. Также асимметрия мышечных прикреплений была найдена у царя Хора.
Исследователи сопоставили эти данные с инвентарем, найденным в гробницах (кинжалы, стрелы), и пришли к выводу, что характер развития мышц соответствует действиям при натяжении тетивы лука или захвате тяжелого оружия. Это позволяет предположить, что принцессы занимались охотой и стрельбой из лука при жизни.
|Объект
|Маркеры нагрузки
|Интерпретация авторов
|Принцесса Ита
|Правое плечо, рука, кисть
|Работа с кинжалом
|Принцесса Нуб-Хотеп
|Предплечья, правая кисть
|Стрельба из лука
|Итаверет и Кенмет
|Плечи, грудная клетка
|Физически тяжелые активности
Данная таблица демонстрирует связь между анатомическими особенностями и предполагаемым видом деятельности, однако эти выводы носят вероятностный характер.
Независимые эксперты указывают на несколько критических пробелов в исследовании. Во-первых, стрельба из лука — это глубоко асимметричный процесс. Однако у некоторых обследованных останков зафиксирована общая двусторонняя развитость костей, что противоречит гипотезе об интенсивной стрельбе.
Во-вторых, возраст смерти (от 28 до 45 лет) и генетические факторы могли повлиять на структуру костей независимо от тренировок. В-третьих, наличие оружия в гробнице не означает, что им пользовался именно погребенный: предметы могли быть добавлены в ритуальных целях или предназначаться для слуг.
Главным ограничением работы является отсутствие контрольной группы. Авторы не сравнивали останки принцесс с костями обычных египтян того же периода. Без такого сравнения невозможно понять, являются ли изменения в костях уникальным признаком элиты или же они были типичны для населения долины Нила в целом.
Работа позволяет утверждать, что определенные мышцы королевских особ подвергались регулярной нагрузке. Однако она не доказывает, что этой нагрузкой было именно владение оружием. Для верификации гипотезы необходим сравнительный анализ с репрезентативной выборкой людей разных социальных слоев.
Итог исследования расширяет представления о физической активности женщин в высшем обществе Древнего Египта, но переводит вопрос о "женщинах-воинах" из разряда фактов в разряд гипотез. Подробности метода и результатов представлены в первоисточнике исследования.
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