Они были совсем не хрупкими: кости принцесс Древнего Египта выдали их тайную боевую подготовку

Принцессы Древнего Египта, жившие около 4000 лет назад, владели искусством стрельбы из лука. Об этом свидетельствует анализ скелетных останков женщин из царских гробниц периода Древнего царства, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.
Исследователи изучили кости нескольких представительниц правящей династии и обнаружили следы повторяющихся нагрузок на верхние конечности, особенно в области плеч и рук. Подобные изменения в структуре костной ткани характерны для людей, регулярно использующих лук и стрелы.
Для получения результата ученые применили методы высокоточной визуализации. Полученные данные сравнили с показателями известных лучников из других древних культур, что позволило выявить четкий паттерн адаптации костей к многолетним тренировкам.
Результат указывает на то, что девушки из египетской элиты получали боевую подготовку наряду с традиционным обучением управлению хозяйством и участием в религиозных обрядах. Это уточняет представление о гендерных ролях в древнеегипетском обществе: вопреки мнению, что война была исключительно мужской сферой, женщины высокого статуса могли быть обучены навыкам защиты себя и государства.
Археолог Павел Синицын отмечает, что подобные находки позволяют разграничить идеализированные изображения женщин в быту и реальный функционал членов царской семьи, который мог включать военные аспекты.
Работа доказывает наличие физических признаков стрельбы из лука у женщин Древнего царства, но не позволяет утверждать, что принцессы принимали непосредственное участие в масштабных сражениях. Предстоит выяснить, была ли эта подготовка частью общеэлитарного этикета или имела практический военный смысл.
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