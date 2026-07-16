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Космос превратился в автобан без правил: ошибка Starlink может запустить цепную катастрофу

Наука

Околоземная орбита превращается в зону критического риска: спутники Starlink вынуждены совершать маневры уклонения каждые несколько минут, чтобы избежать катастрофических столкновений. Стремительное разрастание сети Илона Маска создало ситуацию, когда вероятность аварии превращается из математической модели в неизбежную реальность. Согласно последним отчетам, интенсивность опасных сближений выросла втрое всего за полгода, ставя под удар не только коммерческие аппараты, но и всю мировую систему связи и навигации.

спутники Starlink
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

Орбитальный хаос: цифры и факты

Количество экстренных маневров, выполняемых группировкой Starlink, достигло пугающих масштабов. За последние шесть месяцев аппараты SpaceX совершили более 207 тысяч операций по смене траектории. Для сравнения: это в три раза превышает показатели начала 2024 года. В среднем каждый спутник вынужден "уворачиваться" от мусора или соседних аппаратов более 40 раз в год. Такая плотность движения делает ближний космос похожим на переполненное шоссе, где системы автоматического пилотирования работают на пределе возможностей.

"Автоматика SpaceX справляется с текущим потоком, но мы подходим к опасной черте. Когда маневров становится миллион в год, любая программная ошибка или задержка сигнала приведет к столкновению, которое невозможно будет предотвратить в ручном режиме", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ситуация осложняется тем, что ближний космос переполнен не только работающей техникой, но и обломками старых ракет. Американское ведомство NASA ранее уже заявляло о необходимости создания фундамента будущей цивилизации с учетом жесткого регулирования трафика, однако частные компании продолжают наращивать темпы запусков быстрее, чем принимаются международные законы.

Монополия SpaceX и угроза инфраструктуре

На текущий момент из 16 тысяч активных спутников на орбите 10 тысяч принадлежат империи Илона Маска. SpaceX не планирует останавливаться: в планах компании довести численность флота до 100 тысяч единиц. Это создает огромную нагрузку на системы мониторинга космического пространства. Если раньше ученые могли отслеживать каждое опасное сближение индивидуально, то теперь расчет траекторий полностью отдан на откуп искусственному интеллекту.

"С точки зрения физики, мы наблюдаем критическое повышение энтропии в ограниченном объеме пространства. Чем больше объектов, тем выше кинетическая энергия системы, и в случае аварии разлет осколков будет происходить на скоростях в десятки тысяч километров в час", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такая концентрация объектов в одних руках вызывает беспокойство и у силовых ведомств. Пока НАСА репетирует лунный триллер, где Безос и Маск должны работать сообща, реальная ситуация на низкой околоземной орбите превращается в поле борьбы за выживание аппаратов. Любой инцидент может вывести из строя не только интернет-вещание, но и системы мониторинга погоды или военную связь.

Показатель Текущее значение
Общее число активных спутников 16 000
Доля Starlink в общей массе ~62% (10 000 единиц)
Кол-во маневров уклонения за 6 мес. 207 000
Среднее число маневров на 1 аппарат 40 в год

Предупреждения ученых и эффект домино

Профессор Хью Льюис из Бирмингемского университета подчеркивает: даже если система защиты совершенна на 99,999%, при достижении порога в 100 тысяч объектов катастрофа становится делом времени. Главная опасность заключается в "эффекте Кесслера" — цепной реакции, когда одно столкновение порождает облако осколков, которые уничтожают другие спутники, превращая орбиту в непроходимую свалку на десятилетия. Это отрежет человечество от космоса так же эффективно, как непроходимые лесополосы защищают почву от эрозии, только в масштабе всей планеты.

"Мы видим, как пространство вокруг Земли заполняется объектами с невероятной плотностью. Если произойдет масштабная авария, облако обломков сделает невозможными не только запуски новых миссий, но и работу существующих орбитальных телескопов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ранее российские специалисты выдвигали амбициозные проекты, где Солнце поможет поймать пришельцев из дальнего космоса с помощью гравитационных линз, но реализация таких идей требует чистой и безопасной околоземной среды. Хаотичное развертывание мега-созвездий спутников ставит под угрозу научные программы будущего.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в космосе

Как спутники Starlink узнают о риске столкновения?

Каждый аппарат оснащен автономной системой навигации, которая получает данные от наземных служб слежения и в реальном времени корректирует орбиту с помощью ионных двигателей при опасном сближении.

Что такое эффект Кесслера?

Это гипотетический сценарий, при котором количество мусора в космосе достигает критической точки, и столкновения двух объектов вызывают лавинообразный рост новых осколков, делая орбиту непригодной для использования.

Может ли мусор упасть на Землю?

Большинство мелких обломков сгорает в плотных слоях атмосферы, однако крупные элементы конструкций могут достичь поверхности. Спутники Starlink сконструированы так, чтобы полностью испаряться при входе в атмосферу.

Кто регулирует правила движения на орбите?

Единого "космического ГИБДД" не существует. Правила носят рекомендательный характер и координируются через Управление ООН по вопросам космического пространства и национальные ведомства связи.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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