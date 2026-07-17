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Космос играет в прятки с наукой: величайшие запасы воды могут исчезать прямо перед телескопами

Наука

Миллиарды экзопланет, которые астрономы считали потенциально обитаемыми или просто "водными мирами", могут водить науку за нос. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, доказывает: самый мощный телескоп человечества — "Джеймс Уэбб" — рискует не заметить колоссальные запасы воды на мини-Нептунах. Оказывается, в условиях экстремального давления и специфического состава атмосфер влага не испаряется, а буквально тонет, скрываясь в непроницаемых для приборов глубинах.

Космический телескоп Джеймса Уэбба
Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Космический телескоп Джеймса Уэбба

Почему вода становится невидимой для телескопов

Долгое время считалось, что если на планете есть вода, то её следы обязательно найдутся в верхних слоях атмосферы из-за процессов перемешивания газов. Однако моделирование группы ученых из Чикагского университета во главе с Кэролайн Пиолет-Горайеб показало обратное. В мирах, богатых водородом, при определенных температурах вода начинает отделяться и опускаться вниз. Из-за своей плотности она мигрирует в глубокие слои, оставляя в "поле зрения" телескопа лишь чистый водород, метан или углекислый газ.

"Объект начал вести себя иначе, чем ожидали учёные. В космосе, как и в земных лабораториях, вещества при сверхвысоком давлении могут разделяться на фракции, создавая многослойные структуры. Если вода уходит под водородную "подушку", мы видим лишь верхушку айсберга, а не реальный состав планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эта проблема напоминает земные геологические процессы, когда глубоководная экосистема океана скрывает тайны за многокилометровой толщей воды. Только в случае с экзопланетами преградой становится не сама вода, а газовый щит, который "Джеймс Уэбб" анализирует по спектру проходящего звездного света.

Загадка мини-Нептунов: между камнем и газом

Мини-Нептуны — самый распространенный тип планет в нашей Галактике, но в Солнечной системе их нет. Они массивнее Земли, но легче Нептуна. Из-за этого их плотность позволяет интерпретировать состав двояко: это может быть как каменистый мир с плотной газовой оболочкой, так и ледяной гигант с огромным океаном. Исследователи признают, что отличить смесь камня и газа от планеты, состоящей преимущественно из воды, крайне сложно.

"Для определения состава таких далеких миров нам приходится использовать математические модели, похожие на те, что описывают экстремальные физические процессы. Вода под колоссальным давлением может переходить в состояние сверхкритической жидкости — это уже не совсем пар и не совсем жидкость, и её поведение в смеси с легким водородом до конца не изучено", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ситуация осложняется тем, что современные методы поиска жизни и воды опираются на химические маркеры в атмосфере. Но если эволюция планетных систем шла по сценарию разделения фаз, то "водные" миры могут выглядеть как безжизненные газовые пустыни.

Кейс TOI-270 d: когда расчеты важнее снимков

В центре внимания астрономов оказалась планета TOI-270 d. "Джеймс Уэбб" уже нашел в её атмосфере метан и углекислый газ, но количество обнаруженного водяного пара оказалось подозрительно низким. Согласно моделям, эта планета — идеальный кандидат на роль "скрытного водника". Большинство её ресурсов может быть сконцентрировано в мантии, прикрытой водородным одеялом.

"Мы сталкиваемся с тем, что наши инструменты видят только газовую оболочку, но не могут заглянуть в недра. Это как пытаться понять устройство компьютера, глядя лишь на монитор. Даже если на глубине синтезируются новые соединения или бурлят океаны, спектральный анализ этого не покажет напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Характеристика Особенности мини-Нептунов
Плотность Промежуточная между Землей и газовыми гигантами
Атмосфера Преимущественно водород и гелий с примесями метана
Скрытая вода Может оседать под атмосферу из-за высокого давления
Досягаемость Невидима для прямой спектроскопии телескопа "Уэбб"

Ответы на популярные вопросы о скрытых океанах

Почему "Уэбб" не видит воду сквозь атмосферу?

Телескоп анализирует свет, проходящий через внешние слои газа. Если вода из-за высокой плотности опускается глубже, в плотные слои, свет туда просто не проникает, и прибор фиксирует лишь "пустой" водород над ней.

Как вода может "тонуть" в атмосфере?

Это происходит из-за гравитационной дифференциации: молекулы воды тяжелее молекул водорода. В условиях отсутствия сильного турбулентного перемешивания вода оседает вниз, создавая четкую границу разделения фаз.

Означает ли это, что на всех мини-Нептунах есть жизнь?

Нет, наличие воды — лишь одно из условий. На таких планетах вода часто находится в состоянии "горячего льда" или сверхкритического флюида под чудовищным давлением, что агрессивно для привычных нам белковых форм жизни.

Как ученые узнают о воде, если её не видно?

Для этого используются сложные гравитационные измерения и компьютерное моделирование. Анализируя массу и точный радиус планеты, астрофизики вычисляют среднюю плотность и делают вывод о вероятном наличии тяжелых фракций (воды или камня) внутри.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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