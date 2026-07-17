Плодородие видно из космоса: перуанские поля раскрыли скрытый потенциал через спутник

Исследователи разработали модель прогнозирования содержания органического углерода в почве (SOC) для высокогорных районов Перу, используя данные спутникового мониторинга севооборота. Работа показала, что история использования земель, определенная через спутники, может служить альтернативой дорогостоящим лабораторным анализам почвы, хотя наибольшее влияние на уровень углерода по-прежнему оказывают физические свойства грунта. Результаты применимы к конкретному региону Анд и требуют адаптации для других типов ландшафтов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Два спутника в космосе

Как определяли севооборот из космоса

В основе исследования лежит анализ многолетних циклов сельскохозяйственных культур в районе Чугай (Перу). Учёные использовали временные ряды мультиспектральных снимков Sentinel-2 за 2019-2024 годы. Чтобы понять, что именно растёт на конкретном поле, авторы анализировали фенологические особенности растений — например, время достижения максимального размера кроны и общую продолжительность периода вегетации.

Для обработки данных применялся алгоритм Random Forest (случайный лес). Модель обучали на данных из 534 полей, где типы культур были подтверждены наземными обходами и опросами фермеров. Система классифицировала семь категорий: картофель, ячмень, овёс, бобовые, люпин, пастбища и пар (земля, оставленная без посева). Точность модели оказалась высокой: показатель F1 для большинства классов составил от 0,81 до 0,98. Это позволило создать карты частоты каждой культуры для каждого участка за четыре года, фактически восстановив историю севооборота.

"Использование временных рядов NDVI позволяет выделить уникальный "спектральный почерк" каждой культуры. Однако в горных районах главной проблемой остаётся облачность, которая может скрывать часть вегетационного периода, создавая пробелы в данных", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Что влияет на уровень углерода в почве

Вторая часть работы посвящена поиску факторов, которые определяют количество органического углерода (SOC). Исследователи собрали физико-химические показатели 189 проб почвы, данные о климате (температура, осадки, солнечная радиация) и рассчитанные ранее частоты севооборота.

Анализ показал иерархию факторов влияния. Самым значимым оказался уровень содержания глины в почве: чем выше концентрация глины, тем сильнее она защищает органику от микробного разложения. Среди параметров севооборота ключевым предиктором стала частота использования паров (периодов отдыха почвы). Участки, которые чаще оставались под паром, демонстрировали более высокий уровень углерода.

Группа факторов Влияние на SOC Почвенные свойства Доминирующий фактор (особенно содержание глины и катионный обмен) Севооборот Значимый фактор; частота паров положительно коррелирует с уровнем углерода Климат Среднее влияние; наиболее важны показатели осадков в январе

Эта иерархия означает, что хотя управление землей влияет на почву, природные характеристики грунта создают базовый лимит накопления углерода.

Где заканчиваются данные и начинается интерпретация

Важным результатом стало то, что при полном отсутствии данных о составе почвы модель, основанная только на спутниковом севообороте и климате, смогла объяснить более половины вариативности уровня углерода. Это доказывает, что дистанционное зондирование может служить рабочим прокси-инструментом в регионах, где полноценный химический анализ каждой делянки экономически невозможен.

Однако авторы отмечают разрыв между статистической связью и физическим механизмом. Например, частота посева картофеля не показала ожидаемой отрицательной корреляции с SOC. Теоретически интенсивная вспашка под картофель должна снижать уровень углерода, но в андских системах этот эффект может нивелироваться традиционными методами обработки или благоприятным климатом, который маскирует потери.

Практическое значение и ограничения

Работа демонстрирует возможность создания цифровых карт углерода для целей экологического мониторинга и участия в углеродных рынках. Тем не менее, модель имеет существенные ограничения. Во-первых, она была настроена на очень специфический ландшафт высокогорий Перу с его особыми типами почв (регосоли и камбисоли). Во-вторых, изменения в запасах углерода обычно проявляются через 8-10 лет, в то время как модель анализировала более короткий период.

Для повышения точности авторы предлагают интегрировать данные радаров (SAR), которые "видят" сквозь облака, в отличие от оптических датчиков Sentinel-2. Также необходима стандартизация наземных баз данных по всему региону Анд для калибровки моделей.

В итоге исследование подтверждает: спутниковый мониторинг севооборота позволяет с приемлемой точностью оценивать состояние почв без массовых выездов в поле, но такие расчеты остаются оценочными до проведения выборочной верификации в лаборатории. Подробности метода доступны в первоисточнике исследования.