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Богатство больше не радует: глобальный анализ городов Китая выявил неожиданный перелом

Наука

Исследователи проанализировали более 5 миллионов публикаций в социальной сети Weibo, чтобы выявить факторы, влияющие на уровень выраженного счастья (expressed happiness, EH) жителей 50 крупнейших городов Китая. Работа показала, что эмоциональное состояние горожан зависит от совокупности ландшафтных, социально-экономических и экологических условий, а прогнозируемое глобальное потепление может привести к снижению уровня счастья. Однако исследование фиксирует статистические ассоциации, а не прямые причинно-следственные связи.

Момент присутствия и внутренней свободы
Фото: freepik by Kireyonok_Yuliya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Момент присутствия и внутренней свободы

Методы анализа эмоций

Для оценки уровня счастья авторы использовали метод анализа тональности (sentiment analysis) на базе библиотеки SnowNLP. Объектом исследования стали 5 118 772 геопривязанных поста из 50 городов Китая, опубликованных в 2024 году. Система классифицировала тексты по шкале от 0 (отрицательный тон) до 1 (положительный тон). Чтобы исключить шум, из выборки удалили рекламу и посты с сарказмом или иронией.

Для определения основных тем обсуждений применялось тематическое моделирование LDA (латентное распределение Дирихле). Оно позволило выделить 14 ключевых кластеров, включая темы туризма, досуга, работы и погоды. Анализ показал значительные различия между городами: наиболее позитивные показатели зафиксированы в Цюаньчжоу, Фучжоу и Уси, тогда как в Чжухае и Чжэньцзяне уровень выраженного счастья оказался самым низким.

Интересно, что крупнейшие мегаполисы первого эшелона (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь) не вошли в число самых "счастливых" городов, что указывает на наличие факторов, которые важнее чистого экономического роста.

Ключевые предикторы счастья

Чтобы понять, почему уровень счастья в разных городах различается, исследователи протестировали 10 моделей машинного обучения. Наилучшую точность показал алгоритм "Случайный лес" (Random Forest). Модель использовала 17 переменных, разделенных на четыре группы: социально-экономические, географические, ландшафтные и экологические.

С помощью метода SHAP (Shapley Additive Explanations) авторы определили относительный вклад каждой группы факторов в итоговый результат:

Группа факторов Вклад в модель (важность)
Ландшафтные (озеленение и т. д.) 24,58% — 38,97%
Социально-экономические (ВВП и др.) 20,64% — 40,12%
Экологические (качество воздуха) 11,96% — 29,33%
Географические (температура, рельеф) 11,47% — 23,71%

Самым значимым отдельным показателем стал NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс), который характеризует плотность и здоровье растительности в городе. Его вклад составил от 18,56% до 32,16%. Также высокую важность имели ВВП на душу населения, концентрация PM2.5, индекс качества воздуха (AQI) и температура воздуха.

"Важно понимать, что высокая значимость индекса озеленения (NDVI) в модели указывает на статистическую связь между наличием зеленых зон и позитивным тоном сообщений. Однако это не означает, что простое увеличение количества парков автоматически сделает людей счастливее, так как эмоциональное состояние зависит от комплекса факторов", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Влияние изменения климата

Авторы использовали обученную модель для симуляции того, как изменится эмоциональный фон городов при разных сценариях потепления (согласно прогнозам IPCC). Результаты показали сильную отрицательную связь между ростом температуры и уровнем EH.

Согласно расчетам, повышение температуры на 1 °C может снизить индекс счастья на 0,036-0,041 пункта, а при потеплении на 5 °C падение может составить 0,21-0,28 пункта. В процентном соотношении это означает снижение уровня выраженного счастья в среднем от 4,4% до 41,2% при росте температуры на 1 градус. При этом изменения в количестве осадков (в пределах 0-13%) практически не повлияли на результат.

Границы выводов и ограничения

Несмотря на масштаб данных, работа имеет ряд методологических ограничений. Во-первых, анализ основан на данных одной социальной сети (Weibo), что ограничивает перенос результатов на всё население Китая или другие страны. Во-вторых, используется модель SnowNLP, которая может не улавливать сложные смысловые нюансы и контекст всех эмоциональных высказываний.

Главное ограничение заключается в характере исследования: оно является обсервационным. Это означает, что авторы обнаружили корреляцию (взаимосвязь), но не доказали причинность. Например, нельзя однозначно утверждать, что именно загрязнение воздуха вызывает грусть, так как оба фактора могут зависеть от третьего — например, общего уровня индустриализации района.

Кроме того, прогнозы по климату являются сценарными оценками. Модель предполагает, что связь между температурой и эмоциями останется неизменной, но в реальности люди и города адаптируются к потеплению (устанавливают кондиционеры, меняют график работы), что может смягчить негативный эффект.

В итоге исследование расширяет понимание того, как городская среда и климат коррелируют с настроением людей. Оно показывает, что озеленение и качество воздуха значат для городского жителя не меньше, чем экономические показатели. Для подтверждения этих выводов потребуются лонгитюдные исследования, отслеживающие изменение настроения одних и тех же людей в течение долгого времени.

Ответы на популярные вопросы

Это реальный эксперимент или модель?

Это анализ больших данных (Big Data) с применением моделей машинного обучения. Эксперименты с контрольными группами не проводились.

Означает ли это, что богатые города — самые несчастные?

Нет. Экономика влияет на счастье, но этот эффект нелинеен. Богатые города могут иметь более высокий уровень стресса или загрязнения, что нивелирует финансовые преимущества.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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