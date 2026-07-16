Космический маскарад раскрыт: три десятилетия учёные ошибались в природе опасного соседа

Астрономы NASA столкнулись с космической "мистификацией": объект 1998 SH2, который почти три десятилетия считали обычным астероидом, внезапно изменил траекторию и проявил черты кометы. Тщательное отслеживание полета этого небесного тела показало, что оно обладает "двойной личностью", скрывая газовые выбросы под личиной безжизненного камня. Это открытие заставляет ученых пересмотреть методы оценки угроз, исходящих от околоземных объектов, поскольку невидимое испарение льда делает их движение непредсказуемым.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комета

Ошибка расчетов и гравитационная аномалия

Загадка 1998 SH2 проявилась, когда объект приблизился к Земле на расстояние 3 миллиона километров. Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) планировали изучить его с помощью планетного радара Deep Space Network. Однако объект не появился в расчетной точке. Оказалось, что стандартные законы гравитации Солнца и планет не в полной мере объясняют его движение по 4,5-летней орбите.

"Объект повел себя иначе, чем ожидали навигаторы. Когда мы зафиксировали негравитационные отклонения, стало ясно: перед нами не просто кусок скалы, а активное тело, которое буквально само себя подталкивает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Чтобы найти пропажу, исследователи применили оптическую астрометрию. Анализ данных, собранных с 1998 года, подтвердил: на небесное тело действует некая посторонняя сила. Ученые предположили, что объект выбрасывает струю газа, которая работает как слабый реактивный двигатель, сбивая его с курса.

Химия превращения: почему камень стал кометой

Классические кометы легко узнать по яркому хвосту и коме — облаку газа и пыли вокруг ядра. В случае с 1998 SH2 эти признаки долгое время оставались невидимыми для большинства телескопов. Только использование сверхмощных инструментов, таких как Очень большой телескоп (VLT) в Чили, позволило заметить слабый след активности.

"Солнечное тепло нагревает лед, смешанный с камнем. Даже если этого льда совсем мало, превращаясь в газ, он создает реактивную тягу. Это похоже на дырявый баллончик: газ выходит незаметно, но предмет начинает вращаться или улетать в сторону", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

После получения визуальных доказательств объект официально переименовали в P/1998 SH2, добавив кожную литеру "P", обозначающую периодическую комету. Это открытие подтверждает гипотезу о существовании целого класса "скрытых" объектов, которые маскируются под астероиды, пока не окажутся под прицелом самых чувствительных приборов.

Характеристика Детали объекта 1998 SH2 Тип орбиты 4,5 года вокруг Солнца Дистанция сближения (2025) ~3 млн километров Причина отклонения Выброс газа (дегазация) Новый статус Периодическая комета (P/)

Планетарная оборона и "темные кометы"

Исследование проливает свет на так называемые "темные кометы". Они тоже движутся по странным траекториям, но не имеют видимого хвоста даже при наблюдении в мощные телескопы. С 2016 года астрономы нашли уже около дюжины таких тел. Понимание их природы критически важно для защиты Земли от столкновений.

"Для защиты планеты важно знать массу и состав объекта. Комета и астероид требуют разного подхода при попытке изменить их курс. Если мы не учитываем газовую тягу, наши прогнозы столкновений могут оказаться неверными", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Для поиска таких "невидимок" NASA готовит миссию NEO Surveyor. Это будет первый космический телескоп, специально созданный для обнаружения темных астероидов и комет, которые практически не отражают свет. Постоянное наблюдение позволит точнее понимать, как эволюционируют орбиты потенциально опасных соседей Земли.

Ответы на популярные вопросы о кометах-самозванцах

Чем отличается астероид от кометы?

Астероиды состоят в основном из камня и металлов, они стабильны. Кометы содержат большое количество льда, который при приближении к Солнцу испаряется, образуя хвост и создавая реактивную тягу.

Почему 1998 SH2 считали астероидом 27 лет?

Его активность была слишком слабой для обнаружения обычными приборами. Без видимого хвоста и при отсутствии точных измерений траектории он выглядел как обычный космический булыжник.

Что такое негравитационные возмущения?

Это изменения в движении объекта, вызванные не силой притяжения планет или Солнца, а другими факторами — например, давлением солнечного света или выбросом газов с поверхности самого тела.

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