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Странный гибрид Медузы Горгоны и быка: находка в Испании переписала историю торговых путей

Наука

В Испании обнаружили остатки бронзовой ритуальной колесницы возрастом около 2400 лет. Находка указывает на торговые связи древних жителей Пиренейского полуострова с этрусками из Италии, хотя некоторые детали оформления предмета не совпадают с типичными итальянскими образцами того времени.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Археологические раскопки

Особенности устройства колесницы

Артефакт был найден на раскопках в поселении Касас-дель-Туруньело (провинция Бадахос), расположенном близ границы с Португалией. Колесница длиной около 60 сантиметров представляет собой небольшое изделие с плоской верхней поверхностью, напоминающей стол. По мнению исследователей, такая конструкция служила для сжигания благовоний в качестве подношения богам.

Сохранились фрагменты двух колес и две опоры, выполненные в виде человеческих фигур, поддерживающих платформу. Предмет был намеренно разломан пополам и выброшен вместе с общим массивом строительного мусора.

Символика и происхождение

Оформление предмета сочетает в себе несколько мифологических образов. На боковой части зафиксировано изображение лица с высунутым языком. Это гибрид горгоны (защитного символа, связанного с Медузой) и Ахелоя — речного бога из греческой мифологии, способного превращаться в быка. По бокам колесницы расположены грифоны — львы с крыльями и орлиными головами, которые традиционно считались стражами.

Признак Сходство с этрусками / Отличие
Общий тип изделия Аналогичные бронзовые колесницы встречались в Италии
Одежда фигур Фигуры в юбках; этруски обычно создавали нагих бронзовых людей
Иконография лица Сплав горгоны и Ахелоя не зафиксирован в других работах

Несмотря на необычные детали, основной версией остается импорт: предмет был изготовлен этрусками и попал в Испанию через торговые пути Средиземноморья.

"Все фигуративные элементы колесницы указывают на защитных божеств. Пока неясно, что именно они охраняли — содержимое самой чаши или людей, которые на нее смотрели", — отметил археолог Андрей Савельев.

Тайна исчезнувшей культуры

Находка сделана в долине реки Гвадиана, где расположено 14 подобных поселений. Эти центры принадлежали культуре, которая полностью исчезла из археологических данных около 400 года до н. э. Предположительно, это было местное население, находившееся под сильным влиянием или смешавшееся с тартессианцами — цивилизацией с развитой системой письма, заселившей полуостров в VIII веке до н. э.

Наличие импортной греческой керамики и этрускских бронзовых вещей говорит о том, что местная элита была интегрирована в общесредиземноморские торговые сети и обладала значительными ресурсами.

Ритуал "закрытия" зданий

Особенность всех 14 сайтов в том, что здания на них были сожжены, а затем намеренно засыпаны землей и обломками вещей. Исследователи исключают версию о нападении врагов, так как процесс выглядит слишком системным и спланированным.

Авторы работы предполагают, что это был ритуал "закрытия" или символического прощания с объектами, которые выводились из эксплуатации. В этот же период в слоях мусора оказалась и бронзовая колесница. Она была создана либо в VI, либо в конце V века до н. э., что подтверждает длительное использование предмета перед его ритуальным уничтожением.

Таким образом, находка подтверждает присутствие этрускских товаров в глубине Испании, но ставит вопрос о локальных особенностях мастерства (одежда фигур) и конкретных религиозных смыслах гибридных образов. Для уточнения происхождения предмета потребуется сравнительный анализ состава металла и поиск аналогичных иконографических элементов в других регионах.

Экспертная проверка: археолог Андрей Савельев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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