Мозг видит всё, а робот — ничего: новая иллюзия обманула топовые нейросети OpenAI и Anthropic

Дизайнер Эрик Лу создал Ghost Font — экспериментальный инструмент, который скрывает текстовые сообщения от систем искусственного интеллекта с помощью оптической иллюзии. Разработка позволяет человеку прочитать текст в видеоролике, в то время как алгоритмы ИИ не способны распознать скрытые данные.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тайное общение ИИ

Метод основан на разнице в восприятии динамического контента человеком и машиной. В короткой анимации текст формируется из сотен движущихся точек: точки, составляющие слова, перемещаются вверх по экрану, а остальные элементы — вниз. Человеческий мозг воспринимает это движение как единый плавный паттерн и считывает сообщение. Однако мультимодальный ИИ анализирует видео как последовательность отдельных статичных кадров. На каждом таком кадре буквы растворяются в общем массиве точек, становясь невидимыми для алгоритмов распознавания.

Для дополнительной защиты в файлы Ghost Font встроен статический обманный текст "written in Ghost Font". Это заставляет ИИ считывать только эту фразу, игнорируя реальное скрытое сообщение.

По словам автора, эксперименты с моделями Claude Fable от Anthropic и GPT-5.6 Sol Ultra от OpenAI показали, что системы не смогли обнаружить настоящий текст. Аналогичные результаты получили в ходе независимых тестов издания Creative Bloq.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что эффективность такого метода обусловлена тем, что многие современные нейросети работают с видео по принципу "флипбука", анализируя отдельные срезы изображения, а не непрерывный оптический поток. Если архитектура ИИ изменится и позволит обрабатывать движение как единый вектор, подобные иллюзии перестанут работать.

Автор проекта признает, что Ghost Font не является универсальным решением. Инструмент подходит только для очень коротких сообщений, а визуальный эффект может быть утомительным для зрения или недоступным для людей с нарушениями зрения. На данный момент работа представляет собой доказательство концепции (proof-of-concept), демонстрирующее текущие ограничения ИИ в области распознавания сложных визуальных иллюзий.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин