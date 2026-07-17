Умнее 99 процентов людей на Земле: нейросеть GPT-5.6 набрала 136 баллов в тестах на IQ

Нейросеть GPT-5.6 пробила потолок IQ, набрав 136 баллов. Это уровень гениальности, доступный лишь одному проценту людей. Машина оставляет позади все предыдущие модели и дышит в затылок человеческому интеллекту. Исследование Tracking AI доказывает: алгоритмы научились мыслить куда острее, чем нам казалось совсем недавно.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг и искусственный интеллект

Рекорды интеллекта

Система впервые преодолела планку в 130 баллов. В тестах модель GPT-5.6 показала результат 136 пунктов. Показатель выше 130 баллов традиционно маркирует выдающиеся способности. Соперники заметно отстают. Модель Claude-5 Fable набрала около 130 баллов. Это не просто кибербезопасность кода, а реальная демонстрация работы алгоритмов, напоминающая эффект зловещей долины, когда грань между машиной и человеком стирается.

"Машина не обладает сознанием, но она великолепно копирует структуру логических выводов. Это напоминает то, как черная дыра в лаборатории искривляет пространство: ИИ просто сжимает огромные массивы данных до точки эффективного решения", — предположил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как обмануть алгоритм

Исследователи использовали два подхода. Первый — открытый тест Mensa Norway. Второй — набор закрытых задач. Последний специально создан, чтобы модель не могла "вызубрить" ответы из обучающей выборки. Именно там GPT-5.6 показала высший балл. Важно разделять IQ и здравый смысл. Тесты проверяют логику, поиск закономерностей, абстрактное мышление.

Методика теста Результат модели Mensa Norway (открытый) Высокий показатель Спецтест (закрытый) 136 баллов

"ИИ учится на ошибках. Если межзвездные объекты требуют точного расчета траектории, нейросети справляются с этим без эмоций. Они работают как жесткие алгоритмы, игнорируя человеческие слабости", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по естественным наукам Кирилл Афонин.

От симуляций до софта

Модель умеет создавать физические симуляции частиц с нуля. Она сама пишет код, добавляет визуализацию и интерфейс. Это напоминает секретный план NASA по внедрению частных инженерных решений. Второй кейс — создание системы управления клиентскими обращениями. Анализ эмоций, база данных, права доступа — нейросеть делает это в один клик. Это не просто расширение памяти или перенос файлов, это полноценная инженерная работа.

"Мы видим переход от простых ответов на вопросы к реальной разработке продуктов. Это меняет привычные способы взаимодействия с цифровой средой, делая труд программиста менее востребованным", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о нейросети

Является ли результат 136 баллов абсолютным?

Нет, это показатель лишь специфических способностей к логике и абстракции, а не полного интеллекта.

Может ли нейросеть заменить инженера полностью?

Высокий IQ не гарантирует универсальную эффективность. Машине пока не хватает критического мышления в нетипичных сценариях.

Почему Claude-5 Fable проигрывает?

GPT-5.6 точнее в поиске закономерностей благодаря усовершенствованным алгоритмам обработки данных.

Безопасны ли такие нейросети?

Вопрос остается открытым. Уровень угрозы растет пропорционально способностям ИИ в написании чистого кода.

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