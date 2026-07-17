Нейросеть GPT-5.6 пробила потолок IQ, набрав 136 баллов. Это уровень гениальности, доступный лишь одному проценту людей. Машина оставляет позади все предыдущие модели и дышит в затылок человеческому интеллекту. Исследование Tracking AI доказывает: алгоритмы научились мыслить куда острее, чем нам казалось совсем недавно.
Система впервые преодолела планку в 130 баллов. В тестах модель GPT-5.6 показала результат 136 пунктов. Показатель выше 130 баллов традиционно маркирует выдающиеся способности. Соперники заметно отстают. Модель Claude-5 Fable набрала около 130 баллов. Это не просто кибербезопасность кода, а реальная демонстрация работы алгоритмов, напоминающая эффект зловещей долины, когда грань между машиной и человеком стирается.
"Машина не обладает сознанием, но она великолепно копирует структуру логических выводов. Это напоминает то, как черная дыра в лаборатории искривляет пространство: ИИ просто сжимает огромные массивы данных до точки эффективного решения", — предположил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи использовали два подхода. Первый — открытый тест Mensa Norway. Второй — набор закрытых задач. Последний специально создан, чтобы модель не могла "вызубрить" ответы из обучающей выборки. Именно там GPT-5.6 показала высший балл. Важно разделять IQ и здравый смысл. Тесты проверяют логику, поиск закономерностей, абстрактное мышление.
|Методика теста
|Результат модели
|Mensa Norway (открытый)
|Высокий показатель
|Спецтест (закрытый)
|136 баллов
"ИИ учится на ошибках. Если межзвездные объекты требуют точного расчета траектории, нейросети справляются с этим без эмоций. Они работают как жесткие алгоритмы, игнорируя человеческие слабости", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по естественным наукам Кирилл Афонин.
Модель умеет создавать физические симуляции частиц с нуля. Она сама пишет код, добавляет визуализацию и интерфейс. Это напоминает секретный план NASA по внедрению частных инженерных решений. Второй кейс — создание системы управления клиентскими обращениями. Анализ эмоций, база данных, права доступа — нейросеть делает это в один клик. Это не просто расширение памяти или перенос файлов, это полноценная инженерная работа.
"Мы видим переход от простых ответов на вопросы к реальной разработке продуктов. Это меняет привычные способы взаимодействия с цифровой средой, делая труд программиста менее востребованным", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru специалист по кибератакам Анна Климова.
Нет, это показатель лишь специфических способностей к логике и абстракции, а не полного интеллекта.
Высокий IQ не гарантирует универсальную эффективность. Машине пока не хватает критического мышления в нетипичных сценариях.
GPT-5.6 точнее в поиске закономерностей благодаря усовершенствованным алгоритмам обработки данных.
Вопрос остается открытым. Уровень угрозы растет пропорционально способностям ИИ в написании чистого кода.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...