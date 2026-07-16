Их гнали за тысячи километров: на острове Святой Елены нашли след чудовищных путей из Африки

4:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Анализ изотопного состава стронция в останках 152 человек с острова Святой Елены подтвердил, что большинство из них прибыли из западных районов Центральной Африки. Работа позволила уточнить географию происхождения порабощенных людей, показав, что часть из них была захвачена глубоко внутри континента, а не только в прибрежных портах. Результаты согласуются с историческими данными, но ограничиваются конкретной выборкой из некрополей острова.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

Метод изотопного анализа

В основе работы лежит анализ зубной эмали. Исследователи измерили соотношение легких и тяжелых изотопов стронция в зубах 152 индивидов, найденных в некрополях острова Святой Елены. Этот метод позволяет определить регион рождения человека, так как изотопный след стронция в почве и воде уникален для разных географических зон и фиксируется в эмали зубов в период их формирования.

Объектами исследования стали останки людей, которых британский флот высаживал на острове с 1840 по 1867 год после перехвата невольничьих судов. Всего на остров доставили около 27 тысяч освобожденных африканцев, часть из которых умерла вскоре после прибытия и была похоронена в обнаруженных позже некрополях.

"Изотопный анализ стронция работает как своего рода географический маркер. Поскольку эмаль зубов не перестраивается в течение жизни, она сохраняет химический состав среды, в которой человек провел детство", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

География происхождения людей

Результаты анализа показали, что в выборке не оказалось людей, родившихся на самом острове Святой Елены. Это подтверждает статус захоронений как кладбищ для людей, умерших вскоре после высадки.

Основная часть людей происходила из западных районов Центральной Африки. Однако данные выявили важную деталь: часть пленников родилась вдали от побережья. В частности, были найдены признаки происхождения из внутренних районов Анголы. Некоторые индивиды могли преодолеть более тысячи километров от места рождения до порта отправки.

Группа выборки Географический вывод Большинство Западные районы Центральной Африки (в пределах нескольких сотен км от берега) Часть выборки Внутренние районы Анголы и другие удаленные от побережья зоны Незначительная часть Внутренние районы Восточной или Южной Африки

Данные подтверждают свидетельства очевидцев о том, что работорговцы забирали людей из глубины континента, заставляя их преодолевать огромные расстояния до портов.

Границы и ограничения выводов

Исследование позволило проследить индивидуальные траектории перемещения. Например, зафиксирован случай мужчины, который родился во внутренних районах Анголы, но в возрасте 7-9 лет переехал в прибрежную зону, где прожил достаточно долго, чтобы изменить изотопный профиль в зубах.

Тем не менее, работа опирается на ограниченную выборку из 152 человек. Хотя результаты согласуются с генетическими тестами и историческими документами, они не позволяют восстановить точные маршруты всех 17 миллионов жертв трансатлантической работорговли. Выводы касаются только конкретной группы людей, оказавшихся на острове Святой Елены в середине XIX века.

Работа уточняет масштаб перемещений людей внутри Африки перед их высылкой за океан и доказывает, что прибрежные порты были лишь конечным пунктом долгого пути из глубины континента. Подробности исследования опубликованы в журнале Science.