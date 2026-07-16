Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахалин мог стать японским: одна угольная жила 170 лет назад изменила судьбу острова
Вчера была базой, сегодня портит образ: какие футболки вышли из моды в 2026 году
Мутные разводы на бокалах исчезнут не всегда: как за минуту понять, виновата вода или стекло
Туристы едут за морем, а находят другое: святыни Сочи, меняющие взгляд на Кубань
Стихия копит силы в Тихом океане: последствия жители Приморья ощутят уже в августе
Биржа сорвалась в штопор: индекс Мосбиржи рухнул к минимумам почти двухлетней давности
Авиаколлапс в Сахалинской области: сбитый график рейсов парализовал сообщение с Курилами
В Белоруссии ликвидировали сеть нелегальных косметологических процедур в 11 городах
Оставили девятерых детей без гроша: ошибка чиновников в Ростове привлекла внимание прокуратуры

Их гнали за тысячи километров: на острове Святой Елены нашли след чудовищных путей из Африки

4:14
Наука

Анализ изотопного состава стронция в останках 152 человек с острова Святой Елены подтвердил, что большинство из них прибыли из западных районов Центральной Африки. Работа позволила уточнить географию происхождения порабощенных людей, показав, что часть из них была захвачена глубоко внутри континента, а не только в прибрежных портах. Результаты согласуются с историческими данными, но ограничиваются конкретной выборкой из некрополей острова.

Археологические раскопки:
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки:

Метод изотопного анализа

В основе работы лежит анализ зубной эмали. Исследователи измерили соотношение легких и тяжелых изотопов стронция в зубах 152 индивидов, найденных в некрополях острова Святой Елены. Этот метод позволяет определить регион рождения человека, так как изотопный след стронция в почве и воде уникален для разных географических зон и фиксируется в эмали зубов в период их формирования.

Объектами исследования стали останки людей, которых британский флот высаживал на острове с 1840 по 1867 год после перехвата невольничьих судов. Всего на остров доставили около 27 тысяч освобожденных африканцев, часть из которых умерла вскоре после прибытия и была похоронена в обнаруженных позже некрополях.

"Изотопный анализ стронция работает как своего рода географический маркер. Поскольку эмаль зубов не перестраивается в течение жизни, она сохраняет химический состав среды, в которой человек провел детство", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

География происхождения людей

Результаты анализа показали, что в выборке не оказалось людей, родившихся на самом острове Святой Елены. Это подтверждает статус захоронений как кладбищ для людей, умерших вскоре после высадки.

Основная часть людей происходила из западных районов Центральной Африки. Однако данные выявили важную деталь: часть пленников родилась вдали от побережья. В частности, были найдены признаки происхождения из внутренних районов Анголы. Некоторые индивиды могли преодолеть более тысячи километров от места рождения до порта отправки.

Группа выборки Географический вывод
Большинство Западные районы Центральной Африки (в пределах нескольких сотен км от берега)
Часть выборки Внутренние районы Анголы и другие удаленные от побережья зоны
Незначительная часть Внутренние районы Восточной или Южной Африки

Данные подтверждают свидетельства очевидцев о том, что работорговцы забирали людей из глубины континента, заставляя их преодолевать огромные расстояния до портов.

Границы и ограничения выводов

Исследование позволило проследить индивидуальные траектории перемещения. Например, зафиксирован случай мужчины, который родился во внутренних районах Анголы, но в возрасте 7-9 лет переехал в прибрежную зону, где прожил достаточно долго, чтобы изменить изотопный профиль в зубах.

Тем не менее, работа опирается на ограниченную выборку из 152 человек. Хотя результаты согласуются с генетическими тестами и историческими документами, они не позволяют восстановить точные маршруты всех 17 миллионов жертв трансатлантической работорговли. Выводы касаются только конкретной группы людей, оказавшихся на острове Святой Елены в середине XIX века.

Работа уточняет масштаб перемещений людей внутри Африки перед их высылкой за океан и доказывает, что прибрежные порты были лишь конечным пунктом долгого пути из глубины континента. Подробности исследования опубликованы в журнале Science.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Ближний Восток
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Королевская семья не простила опальных: поездка принца Гарри превратилась в унизительный кошмар для Меган Маркл
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
Их гнали за тысячи километров: на острове Святой Елены нашли след чудовищных путей из Африки
Цены на перелеты взлетят: решение ФАС по Камчатке и Амурской области ударит по кошелькам туристов
Кожа сгорает за считанные минуты: в какие часы летом безопасно выгуливать своего питомца
Ваш личный скульптор: как за 15 минут в день разогнать метаболизм и подтянуть кожу
Будущее наступает слишком быстро: Брянская область обеспечила старт новым цифровым компетенциям
Тотальный отказ: эти цифры похоронят репутацию крупнейших страховщиков России
Стены на Невском проспекте задрожат: легендарное здание превратится в новый эпицентр культуры
Космос превратился в автобан без правил: ошибка Starlink может запустить цепную катастрофу
Бензин в бутылках из-под воды: Псковская область внедрила контроль, который ударит по перекупам
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.