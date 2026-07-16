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Там действительно есть чем дышать: каменистый объект в зоне обитаемости подал сигнал

Наука

Астрономы наткнулись на нечто из ряда вон выходящее: у каменистой планеты в "обитаемой зоне" обнаружили атмосферу. Знакомьтесь, LHS 1140 b. Это не просто кусок камня в пустоте, а "супер-Земля" в созвездии Кита, расположенная в 40 световых годах от нас. Она жирнее нашей планеты, но стройнее Нептуна. Главная фишка — она крутится вокруг красного карлика ровно там, где не слишком жарко и не слишком холодно. Теоретически там можно набрать ведро воды прямо с поверхности, если, конечно, у вас есть межзвездный билет.

Экзопланета
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета

Охота за газовой оболочкой через Hubble

Чтобы понять, есть ли у планеты "одеяло" из газов, ученые использовали телескоп Hubble как гигантский спектрометр. Когда LHS 1140 b проходит на фоне своей звезды, свет прошивает её атмосферу. Каждый газ оставляет свою подпись, как вор на месте преступления. Это первый случай, когда мы четко видим: у каменистого мира в зоне обитаемости есть чем дышать. Это вам не голый Меркурий, обглоданный солнечным ветром.

"Это в обитаемой зоне, что невероятно захватывающе для астробиологии и поиска жизни", — подчеркнул один из исследователей, участвовавших в проекте.

Пока ученые лишь подтвердили сам факт наличия атмосферы. Состав — дело десятое, главное, что она не сдута радиацией звезды. Хотя американский проект Трампа по орбитальным зеркалам теоретически может испортить нам обзор неба, пока Hubble тянет лямку и выдает результат. До этого мы находили атмосферы только у газовых гигантов, на которых жизнь возможна разве что в виде летающих макаронных монстров.

Жизнь в зоне комфорта красного карлика

LHS 1140 b делает полный оборот вокруг своего солнца за 25 дней. Месяц — и уже Новый год. Но звезда там слабенькая, поэтому планета не превратилась в филиал ада. Наличие атмосферы — это критический фильтр. Без него любая вода мгновенно испарится или замерзнет. А тут есть шанс на стабильный климат. Это как найти термос с чаем в ледяной пустыне: внутри всё еще может быть тепло.

"Обнаружение газовой оболочки у скалистого объекта в 40 световых годах — это технический триумф, сопоставимый с попыткой разглядеть муху на фаре автомобиля в другом городе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Характеристика Параметры LHS 1140 b
Тип планеты Супер-Земля (каменистая)
Период обращения 25 земных суток
Расстояние до Земли ~40 световых лет
Звезда Красный карлик в созвездии Кита

Исследователи сейчас вцепились в этот объект мертвой хваткой. Если там найдут водяной пар, это станет золотым стандартом для всех будущих миссий. Мы буквально ищем вторую версию дома, где гравитация чуть сильнее, а закаты — багровее из-за тусклого солнца. Подобные находки меняют наше понимание эволюции планетных систем с самого начала их формирования.

Водяной пар или пустой пшик?

Сейчас главная интрига — что именно намешано в этом небесном коктейле. Есть ли там азот, кислород или хотя бы метан? Ученые жаждут найти воду. Это будет жирная галочка в списке пригодности для жизни. Пока приборы лишь "унюхали" сам факт наличия газов, но детализация потребует новых мощностей. Это как увидеть силуэт человека в тумане: понятно, что кто-то есть, но неясно, улыбается он или держит топор.

"Для подтверждения обитаемости нам нужны данные о молекулярном составе, чтобы исключить сценарий экстремального парникового эффекта, как на Венере", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Несмотря на удаленность, LHS 1140 b — отличный кандидат для глубокого бурения взглядом. Это не просто строчка в каталоге, а реальный шанс доказать, что Земля не уникальна в своем одиночестве. Пока мы изучаем далекие миры, на нашей планете физики находят способы защитить гаджеты от перегрева, что тоже немаловажно для будущих колонистов.

Ответы на популярные вопросы о LHS 1140 b

Почему эту планету называют супер-Землей?

Термин относится к массе и размеру: она больше Земли, но не дотягивает до газовых гигантов. Это твердый мир с потенциально твердой поверхностью, а не шар из газа.

Что такое обитаемая зона?

Это "зона Златовласки" — расстояние от звезды, где солнечное излучение позволяет воде оставаться жидкой, не превращая планету в ледышку или паровую баню.

Как Hubble смог увидеть атмосферу так далеко?

Методом транзитной спектроскопии. Телескоп ловит свет звезды, прошедший сквозь края планеты, и анализирует, какие участки спектра были поглощены газами.

Можно ли там жить человеку?

Пока неизвестно. Если атмосфера слишком плотная или токсичная, условия будут суровыми. Но наличие воздуха — первый и самый важный шаг к возможности жизни.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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