Карты Google выдали многовековую тайну: в канадской глуши подтвердили древнюю катастрофу

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Наука

Исследователи подтвердили, что глубокая впадина в регионе Кот-Норд (Квебек), замеченная любителем с помощью Google Maps, является ударным кратером, возраст которого составляет 390 миллионов лет. Находка расширяет список известных метеоритных структур на Земле, но требует дальнейшего анализа состава пород для уточнения деталей события.

Газовый кратер в тундре
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Газовый кратер в тундре

Объект обнаружил Жоэль Лапуант, который заметил кольцеобразное углубление диаметром около 25 километров вокруг озера Марсал. Первоначальный анализ образцов выявил наличие циркона — минерала, часто возникающего при ударах метеоритов. Однако одного этого признака недостаточно для окончательного вывода, так как циркон может формироваться и при иных условиях.

Доказательства ударного происхождения

Для проверки гипотезы группа геологов под руководством профессора планетарной геологии из Университета Западного Онтарио Гордона Осински провела полевую экспедицию. Ученые искали признаки ударного метаморфизма — структурных изменений в породе, которые возникают только при экстремальном давлении, характерном для падения астероидов или ядерных взрывов.

В ходе исследования на месте были найдены "конусы дробления" (shatter cones) — специфические радиальные борозды в камне, которые образуются при прохождении мощных ударных волн сквозь грунт. Также команда обнаружила выступы из импактного расплава — породы, которая превратилась в жидкость из-за колоссальных температур в момент столкновения.

Геолог Алексей Трофимов отмечает, что наличие конусов дробления и расплавленных пород является прямым свидетельством именно ударного события, так как подобные структуры не создаются вулканическими или тектоническими процессами.

Значимость находки

Краткий анализ собранных образцов позволил датировать кратер, получивший название Ухаачатик (Uhaachatik), возрастом 390 млн лет. На данный момент на Земле известно около 200 подобных структур, из которых 31 находится в Канаде. Редкость данной находки заключается в размере объекта: обычно ежегодно обнаруживают кратеры диаметром до 5-10 км, в то время как Ухаачатик значительно больше.

Результаты работы будут представлены на ежегодном собрании Метеорологического общества в Германии. Сейчас исследователям предстоит детально изучить образцы, чтобы понять, как именно удар повлиял на геологию и климат региона в палеозоическую эру. На данный момент работа подтверждает факт столкновения, но не дает полного представления о массе и составе упавшего объекта.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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