Млечный Путь кажется песчинкой: колоссальный размер новой радиогалактики шокировал астрономов

Астрономы больше трех десятилетий бились над загадкой объекта GRS 0917+75. В девяностые годы ученые спорили: то ли это гигантская космическая нить, то ли эхо вымершей радиогалактики. Ответ пришел из данных, собранных современными приборами, — перед нами колоссальная радиогалактика диаметром 4,9 млн световых лет. Результаты исследования уже появились в базе препринтов arXiv, окончательно закрыв вопрос о природе этого космического великана.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Галактика

Природа гиганта: данные телескопов

Чтобы разгадать ребус GRS 0917+75, команда объединила свежие спектры с "Галилео" и Isaac Newton, радиоданные LOFAR (144 МГц) и архивы VLA. Комплексный сбор информации дал четкую картину: объект разросся в разреженной среде сверхскопления SCL245. Его центром стала ярчайшая галактика группы BGG1, тесно спаянная с источником радиоволн.

"Масштабы подобных объектов меняют наше представление о метаболизме Вселенной, где черные дыры выступают главными архитекторами пустоты", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Внутреннее строение: эффект "матрешки"

Возраст системы оценивают в 100 млн лет. Внутри GRS 0917+75 спрятана структура протяженностью 1,4 млн световых лет. Она светится ярче остального "облака" излучения. Спектральная карта показывает градиент: в центре излучение стабильно, а к краям радиоволна заметно усиливается.

Параметр Характеристика GRS 0917+75 Общий размер 4,9 млн световых лет Возраст Около 100 млн лет

Данные показывают, насколько динамично среда формирует такие структуры, словно заготовки, которые ждут своего часа, чтобы "выстрелить" в пространстве.

Почему объект нарушает правила

Классификация FR I подразумевает яркость в центре. GRS 0917+75 ломает эти каноны. Его радиоизлучение заливает область равномерно, размер выходит за привычные рамки, а джеты почти незаметны глазу астронома.

"Когда мы видим отклонения от стандартной морфологии, это сигнал, что физическая модель требует доработки, особенно в вопросах взаимодействия джетов с межгалактической средой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Почему это важно для науки

Статус "гигантской" радиогалактики получают объекты более 2,3 млн световых лет. Они — редкость. Такие образования развиваются там, где нет лишнего космического "шума", мешающего росту радиодолей. Благодаря им физики изучают, как сверхмассивные черные дыры влияют на космос на протяжении эонов.

"Размеры этих структур сравнимы с крупнейшими сущностями галактического порядка. Это показывает мощь процессов внутри активных ядер", — констатировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Можете ли вы отличить радиогалактику от ошибки приборов?

Современные методы машинного обучения показывают: число известных гигантских радиогалактик перевалило за 11 тысяч. Огромная база данных фильтрует помехи, чтобы отделить реальные "радиостанции" Вселенной от фонового шума.

Ответы на популярные вопросы о радиогалактиках

Насколько они велики?

Самые крупные монстры в космосе достигают 26 млн световых лет. Для сравнения: это почти в 250 раз больше нашей галактики Млечный Путь.

Как ученые находят их, если они светят в радиодиапазоне?

Астрономы используют радиотелескопы вроде VLA и LOFAR. Данные анализируют специализированные алгоритмы, отсеивающие "мусор" от реальных объектов.

Существуют ли такие объекты рядом с Землей?

Да, Центавр А (NGC 5128) находится всего в 13 млн световых лет. Она достаточно яркая, чтобы ее замечали не только радиоантенны, но и оптические инструменты.

Почему они вырастают такими огромными?

Ключ к размеру — разреженность среды. В глубоком космосе ничто не тормозит разлет радиодолей, позволяя им растягиваться на миллионы световых лет.

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