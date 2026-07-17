Космический булыжник оказался мастером маскировки: резкая смена курса лишила учёных уверенности

Астероид 1998 SH2 десятилетиями считался обычным "булыжником" в каталогах астрономов. Исследователи давно изучили его орбиту и траекторию. Однако в августе 2025 года объект сорвался с привычного курса. Он сместился на 19 стандартных отклонений, проигнорировав выверенные прогнозы. Радары зафиксировали полное отсутствие камня в расчетной точке. Ученые осознали: на тело воздействует не только гравитация.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комета в космосе

Аномальное ускорение объекта 1998 SH2

Объект 1998 SH2 — мастер маскировки. С 1998 года астрономы видели в нем простой метеорит или астероид. В августе 2025 года он доказал обратное. Его реальное положение разошлось с математическими расчетами. Это не случайная ошибка измерений, а результат действия скрытой силы. Группы исследователей из обсерватории Вайкрута, а также коллеги из Чили и на Гавайях подтвердили аномалию. Поведение тела напоминает полет "Оумуамуа", первого межзвездного странника, летевшего по "неправильной" траектории.

"Такие отклонения — прямое доказательство наличия негравитационных сил. Если объект ускоряется без видимых причин, значит, он теряет массу. Он буквально выбрасывает вещество в космос и тем самым создает тягу", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Дегазация: как работает реактивный двигатель кометы

В чем секрет 1998 SH2? Астрономы использовали глубокое наложение изображений с мощных телескопов. Они нашли слабое свечение — кому и крошечный хвост длиной 20 угловых секунд. Пылевой шлейф тянулся за объектом с конца августа до конца сентября 2025 года. Это классический признак сублимации. Внутри "камня" спрятан лед. При приближении к Солнцу он превращается в газ и вырывается наружу, толкая тело вперед, словно реактивный двигатель в лабораторных опытах.

Характеристика Типичные параметры Скорость изменения курса 19 стандартных отклонений Длина хвоста Более 20 угловых секунд

Почему "темные кометы" пугают специалистов

Существование таких объектов меняет теорию освоения космоса. Мы называем их "темными кометами" — они выглядят как камни, но действуют как ледяные глыбы. Специалисты по планетарной защите встревожены. Орбиты комет предсказать в разы сложнее, чем пути астероидов. Скрытая дегазация может в любой момент изменить маршрут полета. Это делает миссии по перехвату или отклонению объектов (по типу DART) на порядок опаснее. Мы не знаем их истинного состава до самого последнего момента.

"Проблема не в самом 1998 SH2 — он нам не угрожает. Проблема в статистике. Если каждый десятый обнаруженный 'астероид' окажется такой вот хитрой кометой, наши модели защиты Земли потребуют серьезного пересмотра", — предупредил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Возможно, эти странники сыграли роль в древней истории. Существует теория, согласно которой именно такие "скрытые" кометы принесли на Землю миллиарды лет назад большую часть воды. Нам предстоит еще много работы, чтобы понять состав этих пришельцев из глубин космоса.

Стоит ли опасаться "космического мусора"?

Астрономы уверены: чем больше внимания мы уделяем изучению малых тел, тем выше шанс обнаружить угрозу до того, как технологические системы (как навигация или спутниковая связь) пострадают от нежданного гостя из космоса.

Ответы на популярные вопросы о темных кометах

Чем комета отличается от астероида?

Астероиды состоят из камней и металлов. Кометы — это смесь льда, пыли и газов. При нагреве лед внутри кометы испаряется, образуя хвост.

Почему 1998 SH2 пропустили раньше?

Он не проявлял активности. Его поверхность была стабильна, дегазация не происходила, поэтому он выглядел как обычный темный астероид.

Может ли Земля столкнуться с такой кометой?

Теоретически — да. Однако на текущий момент 1998 SH2 не представляет угрозы для нашей планеты в обозримом будущем.

Что такое "темная комета"?

Это небесное тело, которое обладает свойствами кометы (активность, дегазация), но визуально не имеет широкого заметного хвоста или комы, поэтому принимается за астероид.

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