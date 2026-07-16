В гробнице нашли неожиданного гостя: находка в Турции перевернула представления о быте римлян

Археологи обнаружили в римской гробнице в Турции останки молодой обезьяны. Находка позволяет предположить, что в конце II — начале III века нашей эры приматы могли быть домашними питомцами богатых жителей античной Атталии. Работа опубликована в журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Фото: Pravda.ru by Синицин Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер древней гробницы

Объект исследования — почти полный череп с сохранившимися зубами, найденный в 2010 году в некрополе современного города Анталья. Останки находились в погребальной камере вместе с останками 22 человек и предметами быта: бронзовым скребком для кожи (стригилем) и керамическими сосудами. Анализ костей показал, что череп сильно деформирован давлением грунта, но не имеет следов болезней или искусственных модификаций.

Специалисты из Университета имени Мехмета Акифа Эрсоя определили, что животное принадлежало к роду макак. С большой вероятностью это был магот (M. sylvanus), хотя авторы не исключают, что особь могла быть макаком-резусом. Возраст животного на момент смерти составил примерно 20-24 месяца. Вероятнее всего, это был самец.

Учёный-археолог Павел Синицын отмечает, что подобные находки в античных захоронениях Турции ранее не описывались, что делает случай уникальным для региона. Определение вида животного помогает восстановить торговые связи того времени.

Исследователи полагают, что магот попал в Малую Азию из Северной Африки. Эта версия подтверждается наличием североафриканских амфор в других памятниках Анатолии. Поскольку маготы поддаются дрессировке, животное могло быть любимым питомцем хозяина гробницы, которого решили похоронить вместе с ним.

Результат уточняет сведения о фауне и бытовых привычках жителей римской провинции, однако работа не доказывает, что обезьяна была именно домашним животным — другие причины появления примата в гробнице не исключены. Для окончательных выводов о распространенности этой практики потребуются новые находки в других некрополях региона.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын