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Море умеет тормозить корабли без единой волны: Нансен столкнулся с явлением, которому не поверили сразу

Наука

В августе 1893 года Фритьоф Нансен зафиксировал аномальное торможение судна Фрам у берегов Сибири. Исправный двигатель и полный штиль не помогали развить скорость выше полутора узлов. Это явление, названное мертвой водой, столетиями считалось мистикой, но оказалось следствием невидимой физики океана.

Корабль
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль

Механика невидимой ловушки

Мертвая вода возникает в местах, где скапливаются слои жидкости разной плотности. Пресная вода от тающих ледников или сибирских рек растекается по поверхности более тяжелой соленой массы. Разница в массе на кубометр составляет около 25 килограммов. Этого достаточно, чтобы превратить плавание корабля в преодоление вязкого киселя.

В Арктике подобные условия встречаются повсеместно. Огромный приток пресной воды создает границу разделения сред, которую невозможно заметить с палубы. Визуально море остается спокойным, но под килем формируется физический барьер. Судно перестает слушаться руля и резко теряет ход, расходуя топливо впустую.

"Это явление напоминает работу двигателя на холостом ходу, когда колеса увязли в густой грязи. Энергия винта уходит не на движение, а на поддержание волнового баланса внутри водной толщи", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Внутренние волны под корпусом

Когда корпус судна движется по двухслойной воде, он генерирует волны не только на поверхности. Основной объем энергии поглощает внутренняя волна, растущая на границе пресного и соленого слоев. Она движется вместе с кораблем, создавая колоссальное сопротивление. Эффект наиболее выражен на малых скоростях, сопоставимых со скоростью распространения этого подводного возмущения.

Нансен описывал состояние Фрама как захват невидимыми цепями. Экипаж часами искал поломки в машинном отделении, не подозревая, что проблема кроется в гидродинамике. Подобное явление может возникать и в закрытых заливах, где подводные находки иногда скрыты плотными слоями ила и переменной солености.

Признак Проявление мертвой воды
Скорость Падение с 7 до 1.5 узлов при полной мощности
Управляемость Вялая реакция на руль или полная потеря контроля
Поверхность Штиль, отсутствие видимых препятствий и льда

От античных легенд до современности

До научных открытий Нансена моряки винили в остановке судов рыбу-прилипалу. Древние хроники описывают битву при Акциуме, где корабли Марка Антония якобы внезапно замирали на месте. Позже выяснилось, что физика процесса идентична арктическим наблюдениям. Даже изменение состава воды в реках и лиманах способно вызвать такой же эффект.

"Древние описания часто правдивы в плане физики, но ошибочны в атрибуции причин. Рыба не могла остановить галеру, а слой опресненной воды у берегов — вполне", — отметил эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Методы борьбы с эффектом

Для выхода из зоны мертвой воды требуется либо резкое ускорение выше критического порога, либо изменение курса. Переход на более глубокие участки моря или смена режима работы винтов позволяют разорвать резонанс с внутренней волной. Современное арктическое судоходство учитывает эти риски при планировании маршрутов.

В условиях таяния вечной мерзлоты и увеличения стока рек частота возникновения слоистых зон растет. Это важно не только для навигации, но и для безопасности людей. Пловцы в пресных озерах с холодными донными ключами также могут столкнуться с резким ростом сопротивления, что приводит к быстрой усталости и панике в спокойной воде.

"При управлении энергосистемой ледокола в таких зонах важно учитывать нелинейную нагрузку на агрегаты, чтобы избежать аварийного сброса мощности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли увидеть мертвую воду?

Нет, с поверхности она неотличима от обычной морской глади. Обнаружить расслоение можно только с помощью датчиков солености и температуры на глубине.

Любое ли судно может застрять?

Наиболее уязвимы корабли среднего водоизмещения на скоростях до 5-10 узлов. Крупные современные лайнеры с мощными двигателями проходят такие зоны легче.

Опасна ли мертвая вода для пловца?

Да, из-за невидимого роста сопротивления пловец теряет силы значительно быстрее, чем рассчитывает. Это особенно опасно в холодных северных водоемах.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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