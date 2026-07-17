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Русские старообрядцы на Аляске: почему американцев пугает община, живущая по законам XVII века

Наука

Русские старообрядцы превратили глухие районы Аляски в анклав XVII века. Закрытость общины и отказ от интеграции вызывают у американских соседей тревогу. Жители поселка Николаевск десятилетиями игнорируют внешние ценности, сохраняя язык и уклад предков вопреки давлению среды.

Аляска
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аляска

Маршрут через океаны

История общины началась в 1968 году, когда пять семей высадились на полуострове Кенай. До прибытия в США староверы проделали путь через Китай и Бразилию. Раскол XVII века вытолкнул их из России, заставив искать землю, где вмешательство государства в частную жизнь будет минимальным. На Аляске они купили участок в лесу, имея из техники только взятые в кредит трактор и самосвал. Сегодня численность группы на полуострове достигла трех тысяч человек.

"Старообрядцы закрепились на территории, которая исторически знала русское влияние. Они выбрали изоляцию как метод выживания, что позволило им сохранить идентичность там, где другие сообщества растворились", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Ритуальное строительство

Американских соседей поразил выбор приоритетов при освоении земли. Вместо капитальных домов или молитвенных зданий первой постройкой переселенцев стала баня. Пока семьи жили в палатках, сруб для мытья уже функционировал. Для общины это не только гигиена, но и обязательное условие ритуальной чистоты. Местные жители, привыкшие к стандартным американским ванным комнатам, восприняли отдельное строение для очистки тела как проявление чуждой культуры.

Жизнь в диких условиях требовала понимания природных процессов. Пока реки Аляски меняли свой состав, староверы налаживали быт, опираясь на натуральное хозяйство. Они практически отказались от магазинной логистики, обеспечив себя продуктами собственного производства.

Трудовая этика веры

Темп работы в общине выглядит запредельным для среднего обывателя. Мальчики с пяти лет собирают ягоды на продажу, а к пятнадцати годам полноценно участвуют в опасном рыбном промысле. Старообрядцы совмещают смены на фабриках с управлением личными фермами. Сплоченность группы исключает внутреннюю конкуренцию, что делает их крайне эффективной экономической силой на местном рынке.

Сфера жизни Особенности уклада
Питание Полный отказ от покупных полуфабрикатов, своя консервация.
Внешний вид Самодельные сарафаны, бороды у мужчин, косоворотки.
Язык Бытовой русский и церковнославянский в молитвах.

"Жесткая дисциплина и раннее приучение к труду создают высокую устойчивость к кризисам. Это закрытая система со своими правилами безопасности", — отметил эксперт Pravda.Ru Виталий Корнеев.

Конфликт в образовании

Наибольшее напряжение возникает в школах. Родители жестко цензурируют учебный план. Из программы исключаются разделы биологии, касающиеся репродукции человека, а научные данные о космосе оспариваются ссылками на священные тексты. Учителя предупреждены о запрете на использование американских имен. Высшее образование в общине не приветствуется, так как оно считается путем к размыванию веры и уходу молодых людей в светский мир.

Такой подход создает интеллектуальный разрыв между общиной и штатом. Пока американская авиация и техника развиваются на базе современных лабораторий, староверы сознательно ограничивают доступ детей к научным знаниям. Эта добровольная изоляция воспринимается властями как угроза социализации новых поколений.

"С точки зрения антропологии мы видим попытку заморозить время. Это столкновение двух типов мышления: научного и традиционного", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы

Почему старообрядцы выбрали Аляску?

Регион предложил дешевую землю и удаленность от крупных городов, что идеально подходило для реализации идеи закрытого поселения. Климат Аляски также привычен для людей с корнями из Сибири и Дальнего Востока.

На каком языке говорят в Николаевске?

В быту используется диалект русского языка с вкраплениями заимствований из английского, португальского и китайского — следы долгой миграции. Богослужения проводятся на церковнославянском.

Контактируют ли они с внешним миром?

Контакты ограничены торговлей рыбой и редкими покупками техники. Личное общение с посторонними и вхождение в их семьи категорически запрещены правилами общины.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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