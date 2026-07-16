Галактический невидимка вышел из тени: почему планету больше Юпитера не замечали десятилетиями

Астрономы нашли "невидимку" в системе Бета Пикторис. Третья планета годами ускользала от телескопов, прячась в тени своих более ярких соседок. Теперь статус системы официально обновлен, а ученые учатся видеть то, что раньше считалось невозможным для физики.

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Планета, которая спряталась в архиве

Бета Пикторис — это звезда-знаменитость южного созвездия. Мы десятилетиями изучали её пылевой диск. Планета Бета Пикторис b одной из первых попала в объектив телескопов методом прямого снимка. Вторая планета, Бета Пикторис c, тоже не была секретом. Однако третья, Бета Пикторис d, держалась в тени более десятилетия.

Цифры и факты об орбите

Бета Пикторис d — газовый гигант. Её масса лишь в 2,4 раза больше Юпитера. Это поразительно мало на фоне других планет системы, которые тяжелее Юпитера в 10 раз. Новая планета совершает виток вокруг своей звезды за 91 год. Для сравнения: привычные нам газовые гиганты-экзопланеты часто делают полный круг за считанные дни. Мы видим здесь стратегию космоса, которая кардинально меняет наше понимание эволюции миров.

Параметр Бета Пикторис d Масса (в массах Юпитера) 2,4 Орбитальный период 91 год

Команда астрономов под руководством Бена Сатлиффа из Эдинбургского университета вычислила планету, изучая архивные снимки ESO. Параллельно группа Эйдана Гиббса подтвердила открытие через телескоп JWST. Данные этого прибора даже намекнули на углекислый газ в атмосфере гиганта.

"Материал, из которого рождаются планеты, диктует их будущее. Когда мы видим три планеты в одной системе, мы сравниваем процесс их формирования из одного источника", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Почему их так сложно найти

Обычно ученые следят за колебаниями звезд или их транзитами. Но прямой снимок — это высший пилотаж. Планета должна быть яркой, чтобы пробиться сквозь свет звезды-матери. Бета Пикторис d в 100 раз тусклее своей соседки Бета Пикторис b. Сделать такой снимок — это как пытаться разглядеть иголку в стоге сена, если стог ослепительно сияет.

Развитие технологий напоминает гонку, где кибербезопасность данных и мощность оборудования играют главную роль. Старые методы обработки данных сегодня уступают место интеллектуальным алгоритмам. Они позволяют вытягивать информацию из "шума", который раньше считали нечитаемым.

"Прямые снимки — самый сложный путь. Мы должны отсечь фотоны звезды, чтобы увидеть слабую планету. Сейчас мы переходим к поиску каменистых миров, которые еще меньше газовых гигантов", — подметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Что ELT и Магеллан принесут в науку

Будущее — за Чрезвычайно большим телескопом (ELT) и Гигантским телескопом Магеллана. Эти гиганты смогут изучать каменистые миры, скрытые в системе Бета Пикторис. Физики уже не сомневаются: планет там гораздо больше, чем мы видим сейчас.

Проверка на масштаб

Восприятие пространства в нашей системе ограничено привычными орбитами. Чтобы осознать масштаб Бета Пикторис d, представьте планету, которая тратит на один круг вокруг звезды всю человеческую жизнь. Это не просто гигант — это долгожитель в масштабах галактических скоростей.

Ответы на популярные вопросы о Бета Пикторис

Почему планету не видели раньше?

Она слишком тусклая. Её свет перекрывался сиянием звезды и соседних планет. Лишь новые методы обработки старых данных позволили её выделить.

Чем опасна эта система?

Ничем. Она находится на расстоянии 63 световых лет от нас и представляет чисто научный интерес для понимания эволюции миров.

Является ли Бета Пикторис d обитаемой?

Это газовый гигант. У него нет твердой поверхности, пригодной для жизни земного типа.

Зачем изучать систему, где планет и так много?

Многопланетные системы — это лаборатории. Они показывают, как распределяется материал при рождении планет и как они влияют друг на друга со временем.

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