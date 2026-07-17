Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется, будто ягоды только сорвали: этот клубничный морс сохраняет их настоящий вкус
Слишком идеальные формы Хейли Бибер: деталь на фото выдала способ, который изменил её тело
Самые умные собаки мира: рейтинг пород, которые понимают хозяина с полуслова и удивляют интеллектом
Борьба за выживание: почему тело сопротивляется росту мышц и как победить в этой схватке
Молоко каждый день: польза для здоровья или скрытая угроза для взрослого организма
Вирус-родственник Эболы вырвался из тени: забытый монстр без вакцины снова поднял голову
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта
Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников

Российские ученые создали молекулу-убийцу: новый препарат оказался на 50% мощнее мировых аналогов

Наука

Российские ученые разработали гибридный молекулярный "отбойный молоток", способный пробивать защиту самых стойких опухолей. Новое соединение обходит лекарственную устойчивость клеток, превосходя по агрессивности воздействия современные таргетные препараты в полтора раза. Пока маркетологи продвигают сомнительные диеты как способ "задушить" болезнь, доказательная медицина делает ставку на точную сборку молекул-киллеров, способных блокировать рост патологических структур на глубоком уровне.

Научная лаборатория
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Научная лаборатория

Молекулярная механика: как работает новый агент

Стандартная терапия часто буксует из-за мутаций рецептора EGFR. Этот белок работает как сломанная кнопка пуска, заставляя клетку делиться без остановки. Большинство "модных" лекарств пытаются нажать на нее, но замок меняет форму.

Новая разработка — это гибрид. Ученые объединили два действующих вещества в одну конструкцию, обеспечив двойной удар по биологической мишени. В отличие от попыток предотвратить болезнь через вакцинацию, здесь речь идет об уничтожении уже сформированного агрессора.

"Это не просто очередное вещество, а попытка обмануть систему адаптации опухоли. Клетки рака пластичны, они умеют дезактивировать токсин. Гибридная молекула лишает их этой маневренности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Важно понимать: раковые клетки — это не пришельцы, а собственные клетки организма с поломанным кодом. Когда генетические ошибки накапливаются, традиционные ингибиторы перестают видеть цель. Гибридное соединение решает проблему узнавания за счет сложной пространственной конфигурации, буквально вклиниваясь в структуру рецептора.

Хлорный взлом онкогенного белка

Финальным штрихом в чертеже молекулы стало добавление одиночного атома хлора. Этот "апгрейд" превратил просто работающую схему в идеальный инструмент. Лабораторные тесты показали: без хлора эффективность сравнима с дорогим озимертинибом.

С хлором — результативность прыгает на 50% вверх. Это критически важно, когда скрытые симптомы переходят в активную фазу и времени на подбор терапии не остается.

Характеристика Новая молекула (с хлором)
Эффективность против мутаций Высокая (блокирует резистентные формы)
Прирост силы действия 1,5 раза относительно мировых стандартов

"Фармакологическая химия сегодня идет по пути усложнения структуры. Один атом может полностью изменить фармакодинамику, заставляя препарат "прилипать" к белку там, где другие соскальзывают", — отметил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Клинический контекст и прогнозы

Российская наука постепенно переходит от догоняющего развития к созданию прецедентов. Статистика выживаемости в стране напрямую зависит от появления таких доступных технологий.

Если препарат подтвердит безопасность в клинических фазах, он сможет заменить дорогостоящий импорт, который часто оказывается бессилен перед новыми типами клеточных поломок. Пока одни ищут причины болезни в еде, ученые чинят внутренние сбои на уровне межатомных связей.

"Главный риск химиотерапии — токсичность. Если гибридная молекула бьет точнее, мы можем снизить дозировку, не теряя в результате. Это критично для пациентов в тяжелом состоянии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о новых методах лечения

Почему нельзя просто использовать старые лекарства?

Опухоль эволюционирует. Клетки, выжившие после первого курса, мутируют и становятся невидимыми для старых препаратов. Нужны новые "ключи" к их защите.

Чем гибридная молекула лучше обычной комбинации двух лекарств?

Гибрид — это одна единица. Она проникает в клетку целиком, исключая ситуацию, когда один компонент дошел, а второй застрял в кровотоке. Это повышает синергию.

Когда препарат появится в аптеках?

Путь от лаборатории до аптечного прилавка занимает годы. Впереди доклинические испытания на животных и три фазы проверок на людях для подтверждения безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Королевская семья не простила опальных: поездка принца Гарри превратилась в унизительный кошмар для Меган Маркл
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта
Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников
Это страшнее любой болезни: одно решение владельца запускает отек мозга у питомца
Деревянный пол словно молодеет: старый способ поможет закрыть щели без замены досок
Бак пустеет на глазах: эта привычка ежедневно лишает всех водителей существенной суммы
Российские ученые создали молекулу-убийцу: новый препарат оказался на 50% мощнее мировых аналогов
Листья превратились в сито: как вычислить, кто прогрыз ваши перцы, и быстро остановить атаку
Оземпик и его последствия: то, что скрыто от глаз худеющих в инструкции к лекарству
Европейская промышленность капитулировала: ЕС резко нарастил закупки удобрений из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.