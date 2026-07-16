Животные приняли обман за правду: нейросеть создала цифрового двойника, который сбил приматов с толку

Нейробиологи создали анимированного 3D-аватара макаки-резуса, который воспринимается сородичами как живое существо. Работа базируется на анализе видеоданных и обучении нейросети предсказывать траектории движений тела. Результат показывает, что приматы чувствительны к реалистичности движений и внешнего вида сородичей, однако исследование ограничено точностью захвата при взаимодействии двух и более особей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use макаки

Метод восстановления движений

Главной проблемой при изучении поведения приматов является сложность воссоздания их пластики. Традиционный захват движений (motion capture) с физическими маркерами неприменим, так как обезьяны сбрасывают их во время груминга, а ручная разметка каждого кадра требует чрезмерных временных затрат.

Чтобы обойти эти сложности, группа под руководством Мартина Гизе из Университетской клиники Тюбингена и Католического университета Лёвена применила систему из восьми камер. В течение 2,5 часов записывались движения макаки-резуса (Macaca mulatta) с частотой 80 кадров в секунду. Для создания модели ученые использовали комбинированный подход: человек размечал положение 42 ключевых точек суставов лишь на двух кадрах в секунду с двух камер, а остальные данные предсказывала нейросеть.

Алгоритм Anipose с помощью пространственно-временной триангуляции переводил двухмерные координаты в трехмерные. Чтобы избежать резких скачков и неестественных поз, программа контролировала плавность движений и постоянство расстояний между суставами. Итоговые координаты наложили на 3D-модель, получив анимированного аватара, чьи траектории совпадали с реальными с погрешностью в 18-29 мм.

"Использование нейросетей для интерполяции пропущенных кадров позволяет создавать динамические модели без необходимости физического закрепления датчиков на животном, что исключает стресс и искажение естественного поведения", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Реакция макак и "зловещая долина"

Для проверки того, как макаки воспринимают цифровой объект, восемь самцов наблюдали за видео с реальными особями и аватарами. Чтобы исключить влияние мимики и сфокусироваться именно на теле, лица всех персонажей на видео размыли.

Исследователи использовали разные версии аватара, чтобы определить порог восприятия: реалистичную модель с текстурой шерсти, простую проволочную модель и серый объект без цвета и деталей. Результаты отслеживания взгляда показали, что макаки фиксировали внимание на реалистичном аватаре так же часто, как и на живой обезьяне. Интересно, что проволочная модель также вызывала интерес. Однако серый аватар без текстур привлекал внимание в два раза реже.

Тип объекта Реакция макак Живая макака / Реалистичный аватар Высокий уровень внимания (одинаковый) Проволочный каркас Привлекает внимание Серый аватар без текстур Низкий уровень внимания (в 2 раза реже)

Такие данные указывают на наличие у приматов эффекта "зловещей долины" — феномена, при котором объект, почти похожий на живого, но имеющий заметные отклонения в деталях, вызывает отторжение или дискомфорт.

Ограничения и выводы

Работа позволяет предположить, что механизмы обработки социальных сигналов (лиц и тел) у макак-резусов схожи. Ранее ученые фиксировали эффект "зловещей долины" при восприятии анимированных лиц приматов; теперь этот эффект подтвержден и для движений тела.

Однако исследование имеет технические ограничения. Авторы отметили, что при попытке отследить сразу двух макак (например, во время груминга) точность системы падает, так как точки на телах животных перекрывают друг друга, что затрудняет работу алгоритма триангуляции.

Создание управляемого аватара дает инструмент для изучения социальных реакций приматов в контролируемой среде, где можно менять отдельные параметры движения. Тем не менее, для подтверждения универсальности этого механизма требуются тесты на других видах приматов и более точные методы разделения перекрывающихся объектов. Подробности исследования опубликованы в журнале PLoS Biology.