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Смартфон может вспыхнуть за 15 секунд: российские физики создали защиту от взрыва

Наука

Ваш смартфон может превратиться в факел за 15 секунд. Достаточно неудачного удара или сильного перегрева. Петербургские физики из СПбГУ предложили изящное решение: "умную" полимерную пленку. Она глушит короткое замыкание до того, как аккумулятор решит эффектно взорваться.

Смартфон
Фото: flickr. com by Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Почему батареи детонируют

Литий-ионные накопители похожи на капризный аккумулятор памяти, требующий идеальных условий. Жара, интенсивная зарядка или механическая деформация повреждают внутренние перегородки. Происходит короткое замыкание. Энергия выбрасывается мгновенно, превращая химический коктейль внутри корпуса в огнемет. При экспериментальном проколе ячейки стальным гвоздем температура подскочила до экстремальных 350 °C. Такая реакция исключает шансы на спасение гаджета.

"Любое повреждение оболочки — это лотерея. Внутренний разогрев запускает каскад реакций, который уже не остановить электроникой. Нужна автономная защита на уровне материалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пленка вместо датчиков

Ученые создали тончайшую полимерную мембрану. Она работает как автоматический предохранитель. Пленка реагирует на изменение потенциала или скачок тока. Она блокирует пути разряда, перекрывая "шоссе" для безумного потока электронов. Никакой сложной электроники. Никаких цифровых угроз или зависаний сенсоров. Просто физика, срабатывающая моментально.

Характеристика Обычная батарея
Реакция на прокол Возгорание
Температура при замыкании До 350 °C
Система защиты Внешний контроллер

"Химическая стабильность при повреждениях — главный вызов для промышленности. Если полимер блокирует поток до начала термического разгона, катастрофы удается избежать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Анализ рисков безопасности

Промышленная безопасность требует учета фундаментальных законов. Обычные системы контроля часто запаздывают. Они просто не успевают "понять", что внутри начался хаос. Новая разработка действует на опережение. Она меняет свои свойства быстрее, чем тепло успевает разрушить структуру ячейки.

"Интеграция таких пленок в техпроцесс — это вопрос стандартизации. Если решение докажет эффективность на тестах в условиях жесткой эксплуатации, это спасет жизни людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли телефон разряжаться быстрее?

Задача разработчиков — найти компромисс. Пленка не должна мешать передаче энергии в обычном режиме.

Можно ли поставить пленку на старый аккумулятор?

Нет. Это часть архитектуры ячейки, закладываемая на этапе ее производства.

Она защитит от взрыва при зарядке дешевым блоком?

Мембрана реагирует на внутренние изменения. Она снижает риски при перегреве от любых внешних факторов.

Когда технология появится в смартфонах?

Сейчас ученые работают над балансом емкости и безопасности. О сроках внедрения говорить преждевременно.

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Экспертная проверка: физик Дмитрий Лапшин, химик Илья Сафронов, инженер по безопасности Виталий Корнеев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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