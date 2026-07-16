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Это больше не похоже на охоту: кости из Вайоминга выдали истинный аппетит тираннозавров

Наука

Окаменелости из Вайоминга подбросили палеонтологам задачку, достойную детектива. В коллекции костей позднего мелового периода — это примерно 66-72 миллиона лет до наших дней — обнаружили следы зубов, которые тянут на почерк "короля" ящеров-тиранов. Команда ученых под руководством Бетании К. Т. Сивиро из Университета Лома Линда кропотливо изучила более 3000 фрагментов, извлеченных из земли. Итог оказался скуп на улики: лишь 12 костей несут на себе отметины, причем только четыре из них явно принадлежат зубам тираннозавра.

Тираннозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тираннозавр

Динозавры или случайные эрозии

Окаменелая кость — это не протокол допроса. Отверстие от зуба легко спутать с повреждением, которое нанесли микробы, обычная эрозия или хронические болячки суставов животного. Исследователи потратили массу сил, чтобы отсеять ложные следы. Для этого они разработали методику идентификации, которая позволяет точно отличить биологический след от геологического "шума". В ход шли как архивные данные, так и осмотр находок под увеличением.

"Грамотный анализ перфораций позволяет нам реконструировать экологическую обстановку прошлого. Мы отделяем посмертное воздействие среды от реальных следов борьбы, используя системный подход к изучению каждого микроскопического повреждения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов  .

Следы тираннозавра на костях травоядных

Большая часть костей в той коллекции принадлежала эдмонтозаврам — крупным "утконосым" динозаврам. Анализ формы отметин на 12 образцах показал, что хищники проявляли гастрономический интерес к этим существам. Тираннозавр — главный подозреваемый в четырех случаях. Остальные отметины могли оставить более мелкие дрейфующие хищники или даже крокодилы, обитавшие в той же экосистеме.

Характеристика Значение
Период 66-72 млн лет назад
Объем изученных костей Более 3000 единиц
Количество костей со следами 12 штук

Почему "обед" не всегда означает охоту

Отсутствие следов заживления на краях проколов говорит о многом. Если бы динозавр выжил после атаки, природа бы "залатала" кость, оставив характерные рубцы. Здесь их нет. Скорее всего, тираннозавр обедал уже мертвой тушей. Туша долго лежала под открытым небом, подвергаясь воздействию стихий, а затем была погребена в осадочных породах. Это обычная история взаимодействия внутри палео-экосистем.

"Когда мы видим отсутствие костного ответа на травму, мы фиксируем статус-кво: животное либо погибло мгновенно, либо хищник просто доедал останки, не заботясь о свежести "продукта". Это подтверждает активность некрофагии в позднем мелу", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Руководство по дешифровке палеонтологических отметин

Задача палеонтологов — не просто найти кость со "шрамом", а понять контекст события. Предложенная в журнале PLOS One классификация помогает отсечь помехи. Инструмент отсеивает следы насекомых, климатические трещины и эрозию почвы. Это превращает разрозненные находки в базу для реконструкции поведения древних видов.

Как не превратить науку в догадки

Научное сообщество требует четкости. Каждое "подозрение" на укус теперь обязано проходить через фильтр опубликованных критериев: это позволяет избежать ошибок, когда эрозия принимается за атаку хищника.

Ответы на популярные вопросы о палеонтологии

Всегда ли следы зубов означают, что динозавр умер от укуса?

Нет, следы часто оставляют "падальщики" на уже мертвой туше. Об этом свидетельствует отсутствие признаков регенерации костной ткани.

Чем зубы тираннозавра отличаются от других хищников?

Они оставляют уникальные, глубокие проколы, соответствующие сильной челюсти, способной дробить кость.

Почему на тысячи костей так мало следов?

Это связано с условиями захоронения, активностью других хищников и биохимическими процессами в земле после смерти животного.

Помогают ли такие находки лучше понять эволюцию?

Конечно, они проливают свет на пищевые цепочки и взаимодействия между разными видами существ.

"Работа с такими фактами — это кропотливая реконструкция событий. Мы используем топографию кости, чтобы понять, какой именно вид хищника наносил повреждения, и исключаем влияние факторов внешней среды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

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Экспертная проверка: Кирилл Афонин, преподаватель естественных наука; Андрей Ворошилов, биолог; Аркадий Кузнецов, биолог-эколог
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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