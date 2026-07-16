Ткань мироздания буквально трещит: Земля закручивает реальность вокруг своей оси прямо сейчас

Космос оказался вязким. Группа физиков под руководством Игнацио Чуфолини из Университета Цинхуа доказала, что Земля при вращении буквально наматывает на себя пространство-время. Ученые использовали спутник LARES-2, чтобы проверить столетнюю теорию Альберта Эйнштейна с точностью до миллиметра. Новые данные закрывают лазейки для альтернативных моделей гравитации и уточняют карту земных недр.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Земля и Искривление пространства-времени

Эйнштейн закручивает гайки

Представьте, что Вселенная — это огромный чан с густым медом. Если вы резко крутанете в нем массивный шар, жидкость потянется вслед за ним. Физики называют это эффектом Лензе — Тирринга. Раньше мы знали об искривлении пространства, но увлечение инерциальных систем оставалось трудноуловимым нюансом. Мощности обычных телескопов не хватало, чтобы заметить этот гравитационный дрифт.

"Эффект увлечения пространства ничтожно мал. На уровне земной орбиты это буквально крошечные отклонения. Чтобы их поймать, аппаратура должна игнорировать любые помехи от солнечного ветра до давления света", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для Земли этот перекос пространства составляет считанные сантиметры за десятилетия. Ловить такую погрешность — все равно что измерять толщину волоса на голове человека, стоящего на Луне. Спутник LARES-2 стал тем самым инструментом, который позволил отсечь лишнее. Его запустили в 2022 году как идеальное стальное ядро, лишенное сложной электроники, способной исказить полет.

Сверхточная стрельба по спутникам

Метод измерения прост и суров. Наземные станции бьют лазером по спутнику. Луч отражается от зеркал и возвращается назад. Зная скорость света, ученые вычисляют дистанцию до аппарата. Ошибки здесь исключены. Точность достигает миллиметра, что позволяет видеть малейшее дрожание орбиты под влиянием невидимых сил.

Параметр эксперимента Показатель LARES-2 Точность измерений До 0,001 (10 раз точнее аналогов) Объект исследования Эффект Лензе — Тирринга Период наблюдения Три года активной фазы

Одной точности мало. Спутник — это не просто болванка в пустоте. На него давят фотоны Солнца. Его дергает гравитация Луны. Сама Земля имеет неровную форму, напоминая помятый картофель, а не шар. Чтобы выделить чистый сигнал ОТО, физикам пришлось объединить данные LARES-2 с архивами миссий LAGEOS и GRACE.

Сетка для ловли приливов

Эксперимент помог не только теоретической физике. Попутно команда Чуфолини перетряхнула данные о земных приливах. Оказалось, что поведение океанов и земной коры под действием Луны напрямую влияет на траектории спутников. Эти цифры теперь лягут в основу новых карт гравитационного поля планеты.

"Такие данные критичны для навигационных систем. Если мы не учитываем релятивистские поправки и аномалии поля, ошибка GPS начнет расти с каждым часом. Геодезия держится на этих цифрах", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Анализ занял три года. Ученые доказали, что предсказания Эйнштейна верны с относительной неопределенностью в одну тысячную. Это самый жесткий фильтр для конкурентов ОТО. Любая новая теория гравитации теперь обязана выдавать такие же результаты, иначе она отправляется в мусорную корзину истории наук.

Границы дозволенного в космосе

Статья в Nature подтверждает статус-кво. Эйнштейн снова устоял. Пространство действительно закручивается шестеренками планет. Для обывателя это ничего не меняет, но для тех, кто строит маршруты к Марсу или проектирует датчики следующего поколения, это фундамент. Физика становится все более инструментальной и жесткой.

"Мы видим, как теоретические выкладки вековой давности превращаются в инженерный расчет. Без этого понимания мы бы до сих пор считали Землю неподвижным центром. Теперь мы измеряем вязкость самого бытия", — рассказал эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Свободного места для фантазий о другой гравитации почти не осталось. LARES-2 сузил границы возможных отклонений. Космическое агентство Италии создало инструмент, который переживет своих создателей и продолжит чертить невидимые линии в искривленном эфире. Реальность скучна своей предсказуемостью, но прекрасна точностью механизмов.