Природа против технологий: пугающее открытие биологов изменило взгляд на основы эволюции

Эффект "зловещей долины", при котором почти идеальная копия живого существа вызывает у наблюдателя тревогу и отвращение, оказался характерен не только для человека. Биологи из Университета Тюбингена (Германия) и Левенского католического университета (Бельгия) установили, что макаки-резусы испытывают аналогичные чувства при виде детализированных цифровых аватаров своих сородичей. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, доказывает, что этот феномен имеет глубокие эволюционные корни.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

Анатомия тревоги: как работает эффект

Термин "зловещая долина" ввел японский робототехник Масахиро Мори в 1970 году. Он заметил: симпатия к роботу растет по мере того, как он становится похож на человека, но в определенный момент — когда сходство становится пугающе близким, но все еще несовершенным — кривая резко падает. Вместо доверия возникает неприязнь. Этот провал на графике и называют "долиной". Только абсолютно неотличимый от оригинала образ возвращает восприятие в зону комфорта.

Ранее считалось, что это специфическая человеческая реакция, связанная с развитой культурой или особенностями нашего зрения. Однако новые данные показывают, что механизмы распознавания "своего" и "чужого" у приматов работают по схожим алгоритмам.

Цифровые двойники в лаборатории

Для эксперимента ученые создали систему MacAction, которая превращает обычные видеозаписи движений обезьян в высокоточные 3D-модели. Исследователи разработали несколько типов аватаров: от схематичных манекенов без шерсти до гиперреалистичных моделей макак-резусов с прорисованной мускулатурой и естественной походкой.

Восемь взрослых макак наблюдали за видеороликами, а специальное оборудование (айтрекер) фиксировало направление их взгляда. Животные долго рассматривали видео с настоящими сородичами и максимально качественные цифровые копии. Схематичные модели также не вызывали негатива. Но промежуточные варианты — те, что были очень похожи на макак, но имели небольшие технические изъяны — обезьяны демонстративно игнорировали. Ученые установили, что такое поведение не связано с контрастностью или яркостью картинки, а является именно психологической реакцией на "неправильную" реалистичность.

"Способность приматов различать малейшие отклонения во внешности и движениях сородичей — это важнейший инструмент выживания. У людей и макак мозг анализирует визуальную информацию по схожим схемам, и любой когнитивный диссонанс между ожидаемым живым образом и искусственной имитацией распознается как потенциальный сигнал опасности", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Зачем природе нужен страх перед имитацией

Авторы исследования полагают, что эффект "зловещей долины" возник задолго до появления сложной культуры и технологий. Общий предок человека и макаки жил около 25 миллионов лет назад, и, вероятно, уже тогда мозг приматов был настроен на жесткую фильтрацию внешних признаков.

Такая острая чувствительность к "неправильному" сходству имеет практический смысл. Небольшие отклонения в походке, мимике или состоянии шерсти в дикой природе часто указывают на болезнь, наличие паразитов, генетические дефекты или травмы. Отторжение персонажей "зловещей долины" может быть эволюционным механизмом, который заставляет здоровых особей избегать контактов с потенциально зараженными или нежизнеспособными сородичами.

Несмотря на убедительность данных, ученые отмечают, что пока неясно, что именно провоцирует тревогу у макак в большей степени — статика тела или специфика движений. Для окончательных выводов потребуются дополнительные тесты с другими видами приматов и расширенной выборкой животных.

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