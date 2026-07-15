НАСА репетирует лунный триллер: зачем Илон Маск и Джефф Безос столкнутся нос к носу

Космическое агентство НАСА в 2027 году проведет масштабную миссию "Артемида-3", которая станет решающим этапом подготовки к полету человека на Луну. В рамках полета на околоземную орбиту будут выведены прототипы коммерческих посадочных модулей от компаний SpaceX и Blue Origin. Целью испытаний является отработка стыковки и взаимодействия лунных аппаратов с кораблем "Орион" еще до того, как в 2028 году астронавты совершат первую за десятилетия высадку на поверхность спутника. В миссии задействуют три мощнейшие ракеты, включая носитель SLS, чтобы проверить надежность всех систем и алгоритмов управления в реальных условиях космоса.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунная поверхность с кратерами

Для предстоящих тестов SpaceX подготовит третью версию своего корабля Starship, оснащенную стыковочным узлом в носовой части. В то же время компания Джеффа Безоса Blue Origin представит аппарат Blue Moon Mark 2, который максимально близок к финальной версии лунного модуля. Интересно, что сценарии испытаний для двух частников различаются: если в Starship экипаж заходить не будет, то в кабину Blue Moon перейдут двое астронавтов в оранжевых скафандрах системы выживания Orion. Это позволит инженерам проверить работу систем жизнеобеспечения и бортовую электронику в связке с человеческим фактором.

"Сложная последовательность запусков с разных площадок делает "Артемиду-3" одной из самых амбициозных задач в истории агентства. Эта миссия станет фундаментом, на котором будет строиться уверенность в безопасности экипажа перед решающим прыжком к Луне", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

"Каждый поставщик систем посадки выбрал свой подход. SpaceX и Blue Origin представили список агрессивных целей, которые дополнят беспилотные миссии на Луну, чтобы мы могли доверять технике до начала пилотируемых высадок", — сообщил Стив Крич, менеджер программы посадочных систем НАСА в Центре космических полетов имени Маршалла.

Динамика полета предполагает жесткий график. Первым на орбиту отправится аппарат от Blue Origin, способный находиться в режиме ожидания до 30 суток. После этого с космодрома в Флориде стартует ракета SLS с кораблем "Орион". Отработав маневры с первым модулем, "Орион" встретит Starship от SpaceX. Особенность тестов заключается в разных точках контакта: с Blue Moon стыковка пройдет по борту рядом с жилой кабиной, а со Starship — "нос к носу". При этом программное обеспечение кораблей будет попеременно брать на себя управление всей связкой, проверяя совместимость цифровых протоколов разных производителей.

Важной частью научной нагрузки станет манекен в упрощенном лунном скафандре, который разместят внутри Blue Moon. Датчики будут собирать данные о вибрациях, давлении и радиации внутри кабины в режиме реального времени, повторяя опыт миссии "Артемида-1". Эти сведения, наряду с наземными испытаниями стыковочных механизмов, которые SpaceX и Blue Origin завершили в прошлом году, должны гарантировать, что к 2028 году архитектура "двойного запуска" будет работать без сбоев. В конечном счете, успех этих околоземных маневров откроет дорогу не только к Луне, но и станет базой для будущих экспедиций на Марс.