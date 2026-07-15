Мальчик погиб от одного удара каменной булавой: раскрыта жуткая тайна ритуала инков

Исследователи уточнили обстоятельства смерти трех жертв ритуала капакоча, мумии которых были найдены в Чили. Анализ показал, что мальчик с горы Серро-эль-Пломо погиб от сильного удара по голове, а прежние версии об удушении девушек с горы Серро-Эсмеральда оказались ошибочными. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Древняя мумия в пещере

Команда под руководством Вероники Сильва-Пинто из Университета Валенсии применила комплекс методов: компьютерную томографию (КТ), дерматоскопию кожи, радиоуглеродное датирование и изотопный анализ волос. Объектами исследования стали останки мальчика 8-9 лет ("принц Пломо") и двух девушек (9-10 и 18-19 лет), найденных на вершинах гор в разные годы.

Причины смерти и детали ритуала

КТ-сканирование подтвердило, что мальчик с горы Серро-эль-Пломо получил смертельную травму лобной кости. Удар был нанесен тупым предметом, вероятно, каменной булавой. Исследователи заметили, что ребенок был накормлен незадолго до гибели, а следы еды на одежде указывают на рвоту, вызванную тяжелым сотрясением мозга.

В случае с двумя девушками с горы Серро-Эсмеральда ученые опровергли гипотезу об асфиксии. Ранее следы на шеях принимали за борозды от петли, однако детальный осмотр показал отсутствие признаков удушения. Точная причина смерти девушек осталась неустановленной.

Путь к жертвоприношению

Изотопный анализ волос позволил восстановить маршруты жертв перед смертью. Все трое совершили длительные переходы: мальчик преодолел около 2600-2800 км за девять месяцев, а девушки — от 900 до 1200 км за период от двух до пяти месяцев. Это подтверждает практику инков доставлять избранных детей в священные места на вершинах гор.

Радиоуглеродный анализ датирует гибель всех троих XV веком (между 1440 и 1480 годами). При этом одежда мумий оказалась старше самих людей на 100-160 лет, что может указывать на использование в ритуалах старинных тканей.

Работа позволила уточнить способ умерщвления одной из жертв и опровергнуть старые версии о других, однако не дала полного ответа на вопрос о методах убийства всех участников ритуала. Для понимания полной картины потребуются дополнительные данные по другим захоронениям того же периода.

Экспертная проверка: Павел Синицын, археолог