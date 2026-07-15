Мальчик погиб от одного удара каменной булавой: раскрыта жуткая тайна ритуала инков

Исследователи уточнили обстоятельства смерти трех жертв ритуала капакоча, мумии которых были найдены в Чили. Анализ показал, что мальчик с горы Серро-эль-Пломо погиб от сильного удара по голове, а прежние версии об удушении девушек с горы Серро-Эсмеральда оказались ошибочными. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.
Команда под руководством Вероники Сильва-Пинто из Университета Валенсии применила комплекс методов: компьютерную томографию (КТ), дерматоскопию кожи, радиоуглеродное датирование и изотопный анализ волос. Объектами исследования стали останки мальчика 8-9 лет ("принц Пломо") и двух девушек (9-10 и 18-19 лет), найденных на вершинах гор в разные годы.
КТ-сканирование подтвердило, что мальчик с горы Серро-эль-Пломо получил смертельную травму лобной кости. Удар был нанесен тупым предметом, вероятно, каменной булавой. Исследователи заметили, что ребенок был накормлен незадолго до гибели, а следы еды на одежде указывают на рвоту, вызванную тяжелым сотрясением мозга.
В случае с двумя девушками с горы Серро-Эсмеральда ученые опровергли гипотезу об асфиксии. Ранее следы на шеях принимали за борозды от петли, однако детальный осмотр показал отсутствие признаков удушения. Точная причина смерти девушек осталась неустановленной.
Изотопный анализ волос позволил восстановить маршруты жертв перед смертью. Все трое совершили длительные переходы: мальчик преодолел около 2600-2800 км за девять месяцев, а девушки — от 900 до 1200 км за период от двух до пяти месяцев. Это подтверждает практику инков доставлять избранных детей в священные места на вершинах гор.
Радиоуглеродный анализ датирует гибель всех троих XV веком (между 1440 и 1480 годами). При этом одежда мумий оказалась старше самих людей на 100-160 лет, что может указывать на использование в ритуалах старинных тканей.
Работа позволила уточнить способ умерщвления одной из жертв и опровергнуть старые версии о других, однако не дала полного ответа на вопрос о методах убийства всех участников ритуала. Для понимания полной картины потребуются дополнительные данные по другим захоронениям того же периода.
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