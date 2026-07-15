На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей

Российский пилотируемый корабль "Союз МС-29" успешно стартовал с космодрома Байконур вечером 14 июля 2026 года. На борту находятся астронавт НАСА Анил Менон, а также российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина. Ракета-носитель "Союз" оторвалась от стартового стола в 19:47 по местному времени, взяв курс на Международную космическую станцию. Экипажу предстоит длительная экспедиция на орбитальном форпосте.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Космодром Байконур

"Трио отправилось в миссию "Союз МС-29" в 19:47 по местному времени, чтобы начать длительное пребывание на борту орбитального аванпоста", — сообщили в НАСА.

"Запуск пилотируемых миссий в таких составах подтверждает сохранение рабочих контактов в космосе, несмотря на общую политическую турбулентность. Для науки это означает продолжение непрерывного цикла экспериментов, которые невозможно провести в земных условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Программа полета включает обширный перечень научных задач и технических испытаний. Анил Менон займется исследованиями, результаты которых помогут в подготовке будущих миссий по освоению глубокого космоса. Часть экспериментов ориентирована на поиск решений для улучшения жизни людей непосредственно на Земле. Специалисты планируют протестировать новые системы жизнеобеспечения и изучить влияние длительной невесомости на организм человека.

За стартом с площадки космодрома в Казахстане наблюдала семья астронавта, включая его супругу Анну Менон, которая сама является кандидатом в астронавты НАСА. Для Анны Кикиной и Петра Дуброва этот полет стал очередным этапом в их профессиональной карьере в рядах Роскосмоса. Стыковка корабля с российским сегментом станции запланирована через несколько часов после запуска по сверхкороткой схеме сближения. Экипаж сменит на борту своих коллег, которые уже завершают полугодовую вахту.