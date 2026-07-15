Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам

Житель Хиллсборо, штат Нью-Джерси, обнаружил в своей спальне пролом в потолке и черную пыль после громкого удара 16 июля 2024 года. Позже выяснилось, что причиной стал метеорит размером с чемодан, который вошел в атмосферу Земли на скорости 32 000 миль в секунду и распался на высоте около 22 миль. Благодаря тому, что владелец дома сразу собрал фрагменты в стеклянные банки, ученые смогли детально изучить редкий образец космического вещества.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение метеорита

Химия древних океанов в куске камня

Астрономы из SETI Institute, NASA и Американского общества метеоритов опубликовали результаты анализа в журнале Science Advances. Исследование показало, что фрагменты содержат следы воздействия концентрированных солевых растворов. Этот процесс происходил на поверхности примитивного астероида, из которого выделился метеорит.

Ученые определили, что образец относится к углеродистым хондритам типа CM. Однако из-за сильного воздействия древней воды камень не вписался в стандартные категории CM1 или CM2. Исследователи выделили промежуточный тип — CM1/2. Это крайне редкий случай: за всю историю наблюдений за вхождением метеоритов типа CM в атмосферу Земли подобные события зафиксировали всего дважды.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что обнаружение солевых структур в таких образцах позволяет реконструировать условия на родительском астероиде. Испарение жидкой воды приводило к накоплению солей, что создавало среду для сложных химических реакций.

Связь с происхождением жизни

Особый интерес вызвали найденные в метеорите органометаллические соединения и аминокислоты. Солевые растворы, подобные тем, что зафиксированы в образце, способны удерживать в растворе фосфаты. Это запускает реакции между минералами и органикой, которые фактически повторяют механизмы, способствовавшие появлению жизни на ранней Земле.

Анализ изотопов углерода и азота подтверждает гипотезу о том, что примитивные углеродистые хондриты могли быть основным источником органического вещества, доставленного на нашу планету из космоса. По словам специалистов, значительная часть найденных соединений возникла в результате взаимодействия органики с минералами.

Тем не менее, ученые пока не могут однозначно определить, возникли ли эти соединения в результате «рассольной» химии на астероиде или в ходе более ранних столкновений космических тел. Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего изучения состава других образцов углеродистых хондритов.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик