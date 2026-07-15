Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов
Футбол убивает мозг? Суд назвал официальную причину смерти легендарного Нобби Стайлза
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка

Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам

Наука

Житель Хиллсборо, штат Нью-Джерси, обнаружил в своей спальне пролом в потолке и черную пыль после громкого удара 16 июля 2024 года. Позже выяснилось, что причиной стал метеорит размером с чемодан, который вошел в атмосферу Земли на скорости 32 000 миль в секунду и распался на высоте около 22 миль. Благодаря тому, что владелец дома сразу собрал фрагменты в стеклянные банки, ученые смогли детально изучить редкий образец космического вещества.

Падение метеорита
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Падение метеорита

Химия древних океанов в куске камня

Астрономы из SETI Institute, NASA и Американского общества метеоритов опубликовали результаты анализа в журнале Science Advances. Исследование показало, что фрагменты содержат следы воздействия концентрированных солевых растворов. Этот процесс происходил на поверхности примитивного астероида, из которого выделился метеорит.

Ученые определили, что образец относится к углеродистым хондритам типа CM. Однако из-за сильного воздействия древней воды камень не вписался в стандартные категории CM1 или CM2. Исследователи выделили промежуточный тип — CM1/2. Это крайне редкий случай: за всю историю наблюдений за вхождением метеоритов типа CM в атмосферу Земли подобные события зафиксировали всего дважды.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что обнаружение солевых структур в таких образцах позволяет реконструировать условия на родительском астероиде. Испарение жидкой воды приводило к накоплению солей, что создавало среду для сложных химических реакций.

Связь с происхождением жизни

Особый интерес вызвали найденные в метеорите органометаллические соединения и аминокислоты. Солевые растворы, подобные тем, что зафиксированы в образце, способны удерживать в растворе фосфаты. Это запускает реакции между минералами и органикой, которые фактически повторяют механизмы, способствовавшие появлению жизни на ранней Земле.

Анализ изотопов углерода и азота подтверждает гипотезу о том, что примитивные углеродистые хондриты могли быть основным источником органического вещества, доставленного на нашу планету из космоса. По словам специалистов, значительная часть найденных соединений возникла в результате взаимодействия органики с минералами.

Тем не менее, ученые пока не могут однозначно определить, возникли ли эти соединения в результате «рассольной» химии на астероиде или в ходе более ранних столкновений космических тел. Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего изучения состава других образцов углеродистых хондритов.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Авто
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.