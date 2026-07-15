Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI

Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника

Наука

Палеонтологи обнаружили следы укусов Tyrannosaurus rex на окаменелых костях травоядного динозавра. Находки позволяют реконструировать пищевые цепочки и поведение хищников в экосистеме позднего мелового периода, однако данные не позволяют точно определить, была ли это охота или падальничество.

Тираннозавр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Тираннозавр

Объектом исследования стали 3013 костей, найденных в северо-восточной части штата Вайоминг в ходе раскопок с 1997 по 2017 год. Большинство образцов принадлежали Edmontosaurus annectens — крупному утконосому динозавру. Возраст находок оценивается в период от 72 до 66 миллионов лет.

Анализ показал, что следы зубов сохранились всего на 12 фрагментах. На четырех из них зафиксированы характерные паттерны: расстояние между проколами и их форма соответствуют строению челюстей T. rex. Остальные отметины могли оставить другие тероподы или крокодилиформные.

Сложность идентификации таких следов заключается в том, что похожие проколы и борозды могут возникнуть из-за суставных заболеваний или эрозии породы. Чтобы исключить ошибки, авторы работы в журнале PLOS One создали руководство по определению типов зубных меток, которое поможет коллегам отличать реальные укусы от естественного разрушения кости.

Результат исследования уточняет рацион и охотничьи привычки T. rex, но не доказывает систематическое поедание эдмонтозавров в этом регионе. Для окончательных выводов о поведении хищника требуются более масштабные выборки костей со следами заживших ран.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Авто
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.