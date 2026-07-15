Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника

Палеонтологи обнаружили следы укусов Tyrannosaurus rex на окаменелых костях травоядного динозавра. Находки позволяют реконструировать пищевые цепочки и поведение хищников в экосистеме позднего мелового периода, однако данные не позволяют точно определить, была ли это охота или падальничество.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Тираннозавр

Объектом исследования стали 3013 костей, найденных в северо-восточной части штата Вайоминг в ходе раскопок с 1997 по 2017 год. Большинство образцов принадлежали Edmontosaurus annectens — крупному утконосому динозавру. Возраст находок оценивается в период от 72 до 66 миллионов лет.

Анализ показал, что следы зубов сохранились всего на 12 фрагментах. На четырех из них зафиксированы характерные паттерны: расстояние между проколами и их форма соответствуют строению челюстей T. rex. Остальные отметины могли оставить другие тероподы или крокодилиформные.

Сложность идентификации таких следов заключается в том, что похожие проколы и борозды могут возникнуть из-за суставных заболеваний или эрозии породы. Чтобы исключить ошибки, авторы работы в журнале PLOS One создали руководство по определению типов зубных меток, которое поможет коллегам отличать реальные укусы от естественного разрушения кости.

Результат исследования уточняет рацион и охотничьи привычки T. rex, но не доказывает систематическое поедание эдмонтозавров в этом регионе. Для окончательных выводов о поведении хищника требуются более масштабные выборки костей со следами заживших ран.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов