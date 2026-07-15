Ночной грохот в Нью-Джерси вскрыл метеорит из космоса: ученые проверят связь с Бенну

Небесный гость пробил потолок спальни в штате Нью-Джерси 13 июля 2026 года. Метеорит Хиллсборо оказался редчайшим объектом типа CM½, который хранит законсервированную воду и органику из глубокого прошлого. Хозяин дома вовремя обнаружил находку, не дав земной влаге и микробам испортить космический груз. Исследователи уже сопоставили обломки с данными миссии OSIRIS-REx и обнаружили поразительное сходство с астероидом Бенну. Теперь ученым предстоит выяснить, как именно такие "соленые" камни принесли на молодую Землю строительный материал для всего живого.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Метеорит над лесом

Пролом в крыше и запах космоса

Камень возрастом 4,6 миллиарда лет ворвался в быт обычного американца среди ночи. Сильный грохот и странный резкий запах в комнате заставили владельца подняться с кровати. На полу лежали осколки черного камня, который только что закончил свое путешествие сквозь вакуум. Скорость обнаружения спасла научную ценность объекта. Космическое вещество мгновенно впитывает земные газы, но этот экземпляр попал в руки ученых практически стерильным.

"Это настоящий подарок. Хозяин дома не стал трогать осколки голыми руками, что сохранило химическую чистоту материала", — объяснил специально для Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Метеорит Хиллсборо относится к группе углеродистых хондритов. Эти камни — строительный мусор, оставшийся после сборки планет. В них нет следов плавления, они помнят времена, когда Солнце было совсем юным. Наличие гидратированных минералов доказывает, что родительское тело этого камня буквально пропиталось соленой водой в начале времен.

След астероида Бенну и соленая вода

Лабораторные тесты показали, что концентрация воды и органики в этом камне выше, чем предполагали расчеты. Физики сравнивают состав Хиллсборо с пробами, которые зонд NASA привез с астероида Бенну. Совпадение характеристик почти полное. Это означает, что астероиды такого типа массово бомбардировали Землю, превращая ее из сухого шара в океанический мир. Камень из Нью-Джерси стал подтверждением того, что космос до сих пор доставляет нам "посылки" с древними реагентами.

"Каменный гость подтверждает теорию о том, что вода попала к нам из внешнего пояса. Такие объекты — первичная материя", — рассказал эксперт Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Признак объекта Значение для науки Тип CM½ Сверхвысокая концентрация органики Возраст 4.6 млрд лет Сверстник зарождения системы

Космический камень раскололся при ударе о перекрытия дома. Ученые собрали все фрагменты, включая мельчайшую пыль. Сейчас анализ ведут специалисты Смитсоновского института. Они ищут сложные молекулы, которые могли стать кирпичиками для будущих белковых структур. Если связь Хиллсборо и Бенну окончательно подтвердится, мы получим карту перемещения ценного сырья по всей системе.

"Удар по жилому зданию позволил найти образец моментально. Обычно метеориты лежат в пустынях годами", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.