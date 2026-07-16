Секретный план NASA раскрыт: за пределами Земли начинают строить фундамент будущей цивилизации

NASA переходит от разовых высадок к стратегии долгосрочной колонизации, привлекая к подготовке лунных и марсианских миссий десятки частных компаний. Вместо прямой раздачи грантов космическое агентство открывает доступ к своим лабораториям, испытательным стендам и штату инженеров, чтобы к 2026 году подготовить фундамент для полноценной внеземной инфраструктуры. Главный упор сделан на решение критических проблем: выживание в условиях экстремального холода, защиту от абразивной пыли и создание автономных источников энергии в вечной тени кратеров.
В рамках программы Announcement of Collaboration Opportunity (ACO) агентство отобрало 41 проект от 37 американских компаний. Новая модель взаимодействия исключает прямое финансирование: бизнес вкладывает свои средства (уже инвестировано около 32 млн долларов), а NASA предоставляет ресурсы на сумму в 30 млн долларов. Такой подход позволяет быстрее тестировать наработки, которые завтра станут базой для частных ракетных запусков и государственных экспедиций.
"Такое партнерство выгодно обеим сторонам. Государство получает готовые технологии без бюрократических задержек, а частные компании — доступ к уникальному оборудованию, которое невозможно построить в гараже. Это превращает теоретические чертежи в работающее "железо" всего за пару лет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Проекты рассчитаны на цикл от 12 до 24 месяцев. За это время инженеры должны представить прототипы систем посадки, двигателей для перемещения между орбитами и технологий автономного производства материалов прямо в космосе. Это критически важно, так как везти каждый кирпич и винтик с Земли экономически нецелесообразно.
Одной из главных проблем остается выживание в затененных районах Луны, где температура падает до критических отметок. Lockheed Martin работает над модульной энергосистемой, способной питать оборудование во время двухнедельной лунной ночи. Кроме того, тестируется передача энергии с помощью волоконных лазеров — это позволит запитывать отдаленные объекты без прокладки кабелей по пересеченной местности.
"Лазерная передача энергии на Луне — это решение проблемы мобильности. Вам не нужно возить за собой тяжелые аккумуляторы, если стационарная станция может "подсветить" ваш ровер или датчик направленным лучом, который преобразуется в электричество прямо на месте", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
|Технологическое направление
|Основная задача
|Энергетика
|Работа систем в зонах вечной тени и передача энергии лазером
|Орбитальная логистика
|Стыковка и модификация аппаратов без специального крепежа
|Защита материалов
|Создание гибких чехлов для изоляции механизмов от лунной пыли
|Навигация
|Автономная посадка и маневрирование в глубоком космосе
Компания Kall Morris Inc. представила решение Asteria, которое напоминает космический апгрейд. Это система крепления полезной нагрузки к уже работающим спутникам с помощью специального контролируемого клея. Технология позволяет модифицировать аппарат прямо на орбите — добавить датчики, улучшить связь или продлить срок его эксплуатации, не запуская новый дорогостоящий объект. Подобная гибкость важна и для наблюдения за необычными кометами и астероидами.
Лунная пыль (реголит) крайне абразивна — её частицы остры, как микроскопические осколки стекла, и быстро выводят из строя сочленения роботов и шланги. Moonprint Solutions тестирует гибкие защитные чехлы, способные облегать сложные формы механизмов. Без такой защиты длительные работы на поверхности превратятся в бесконечный ремонт техники. Исследование подобных материалов напоминает по сложности изучение древней эмали зубов, где структура решает всё.
"Главная опасность реголита в том, что он статически заряжен и прилипает ко всему. Нашим механизмам нужны "костюмы", которые не просто закрывают узлы, но и позволяют им свободно двигаться, не пропуская внутрь ни единой пылинки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Внедрение этих технологий поможет не только в космосе. Инновации в энергетике и защите материалов найдут применение в земной промышленности, создавая новые рынки и снижая стоимость высокотехнологичной продукции. Пока одни страны внедряют нейрочипы и развивают руки андроидов, NASA делает ставку на системную инфраструктуру будущего.
Это форма государственно-частного партнерства, где агентство дает доступ к экспертизе и оборудованию, а бизнес — свои инновации. Это отсеивает слабые стартапы и ускоряет внедрение технологий.
Она состоит из острых частиц, которые из-за отсутствия атмосферы и ветра не "обтачиваются". Она забивает подшипники, царапает объективы и проникает в любые щели, работая как абразивный порошок.
На Луне невозможно протягивать километры проводов. Лазерная установка передает световую энергию на фотоприемник ровера на расстоянии, избавляя от необходимости нести огромные солнечные панели.
Проекты в рамках ACO рассчитаны на 1-2 года разработки. К 2027-2028 годам многие из них могут стать частью реальных миссий программы Artemis.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.