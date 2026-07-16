Секретный план NASA раскрыт: за пределами Земли начинают строить фундамент будущей цивилизации

NASA переходит от разовых высадок к стратегии долгосрочной колонизации, привлекая к подготовке лунных и марсианских миссий десятки частных компаний. Вместо прямой раздачи грантов космическое агентство открывает доступ к своим лабораториям, испытательным стендам и штату инженеров, чтобы к 2026 году подготовить фундамент для полноценной внеземной инфраструктуры. Главный упор сделан на решение критических проблем: выживание в условиях экстремального холода, защиту от абразивной пыли и создание автономных источников энергии в вечной тени кратеров.

Фото: NASA by public domain Лунный корабль "Орион"

Космический бартер: зачем NASA частники

В рамках программы Announcement of Collaboration Opportunity (ACO) агентство отобрало 41 проект от 37 американских компаний. Новая модель взаимодействия исключает прямое финансирование: бизнес вкладывает свои средства (уже инвестировано около 32 млн долларов), а NASA предоставляет ресурсы на сумму в 30 млн долларов. Такой подход позволяет быстрее тестировать наработки, которые завтра станут базой для частных ракетных запусков и государственных экспедиций.

"Такое партнерство выгодно обеим сторонам. Государство получает готовые технологии без бюрократических задержек, а частные компании — доступ к уникальному оборудованию, которое невозможно построить в гараже. Это превращает теоретические чертежи в работающее "железо" всего за пару лет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проекты рассчитаны на цикл от 12 до 24 месяцев. За это время инженеры должны представить прототипы систем посадки, двигателей для перемещения между орбитами и технологий автономного производства материалов прямо в космосе. Это критически важно, так как везти каждый кирпич и винтик с Земли экономически нецелесообразно.

Энергия вечной ночи и беспроводные лазеры

Одной из главных проблем остается выживание в затененных районах Луны, где температура падает до критических отметок. Lockheed Martin работает над модульной энергосистемой, способной питать оборудование во время двухнедельной лунной ночи. Кроме того, тестируется передача энергии с помощью волоконных лазеров — это позволит запитывать отдаленные объекты без прокладки кабелей по пересеченной местности.

"Лазерная передача энергии на Луне — это решение проблемы мобильности. Вам не нужно возить за собой тяжелые аккумуляторы, если стационарная станция может "подсветить" ваш ровер или датчик направленным лучом, который преобразуется в электричество прямо на месте", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Технологическое направление Основная задача Энергетика Работа систем в зонах вечной тени и передача энергии лазером Орбитальная логистика Стыковка и модификация аппаратов без специального крепежа Защита материалов Создание гибких чехлов для изоляции механизмов от лунной пыли Навигация Автономная посадка и маневрирование в глубоком космосе

Орбитальный сервис: продление жизни спутников

Компания Kall Morris Inc. представила решение Asteria, которое напоминает космический апгрейд. Это система крепления полезной нагрузки к уже работающим спутникам с помощью специального контролируемого клея. Технология позволяет модифицировать аппарат прямо на орбите — добавить датчики, улучшить связь или продлить срок его эксплуатации, не запуская новый дорогостоящий объект. Подобная гибкость важна и для наблюдения за необычными кометами и астероидами.

Борьба с лунной "наждачкой"

Лунная пыль (реголит) крайне абразивна — её частицы остры, как микроскопические осколки стекла, и быстро выводят из строя сочленения роботов и шланги. Moonprint Solutions тестирует гибкие защитные чехлы, способные облегать сложные формы механизмов. Без такой защиты длительные работы на поверхности превратятся в бесконечный ремонт техники. Исследование подобных материалов напоминает по сложности изучение древней эмали зубов, где структура решает всё.

"Главная опасность реголита в том, что он статически заряжен и прилипает ко всему. Нашим механизмам нужны "костюмы", которые не просто закрывают узлы, но и позволяют им свободно двигаться, не пропуская внутрь ни единой пылинки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Внедрение этих технологий поможет не только в космосе. Инновации в энергетике и защите материалов найдут применение в земной промышленности, создавая новые рынки и снижая стоимость высокотехнологичной продукции. Пока одни страны внедряют нейрочипы и развивают руки андроидов, NASA делает ставку на системную инфраструктуру будущего.

Ответы на популярные вопросы о миссиях на Луну и Марс

Почему NASA не платит компаниям напрямую?

Это форма государственно-частного партнерства, где агентство дает доступ к экспертизе и оборудованию, а бизнес — свои инновации. Это отсеивает слабые стартапы и ускоряет внедрение технологий.

Чем опасна лунная пыль для оборудования?

Она состоит из острых частиц, которые из-за отсутствия атмосферы и ветра не "обтачиваются". Она забивает подшипники, царапает объективы и проникает в любые щели, работая как абразивный порошок.

Как лазеры помогут в передаче энергии?

На Луне невозможно протягивать километры проводов. Лазерная установка передает световую энергию на фотоприемник ровера на расстоянии, избавляя от необходимости нести огромные солнечные панели.

Когда эти технологии будут использованы?

Проекты в рамках ACO рассчитаны на 1-2 года разработки. К 2027-2028 годам многие из них могут стать частью реальных миссий программы Artemis.

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