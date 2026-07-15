ДНК давно рассыпалась в прах: анализ зубов выявил связь древних людей с жителями Азии

Анализ белков древней зубной эмали выявил генетическую связь между Homo erectus и денисовцами, которая впоследствии передалась современным людям в Юго-Восточной Азии и Океании. Исследование, основанное на протеомике, показывает, что древние линии гоминид скрещивались чаще, чем считалось ранее, однако работа не определяет конкретные функции обнаруженного генетического варианта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДНК

Метод анализа белков

Основная сложность при изучении Homo erectus заключается в возрасте находок. ДНК быстро разрушается, и в образцах возрастом около 400 тысяч лет она обычно не сохраняется. Чтобы обойти это ограничение, группа исследователей под руководством Цяомей Фу из Китайской академии наук применила метод протеомики — анализ белков.

Объектами исследования стали шесть зубов из трех китайских стоянок: Чжоукоудянь, Хэсянь и Суньцзядунг. Зубная эмаль является самой твердой тканью в организме, что позволяет белкам сохраняться в ней на протяжении сотен тысяч лет. Исследователи извлекли белки из эмали и изучили последовательности аминокислот.

В результате был обнаружен уникальный вариант аминокислоты, который объединяет все шесть образцов Homo erectus в одну группу. Это позволило подтвердить принадлежность находок к данному виду и разрешить споры об идентификации окаменелостей из Хэсяня.

"Использование протеомики вместо геномики позволяет заглянуть в периоды истории, которые ранее были недоступны из-за деградации ДНК. Белки служат своего рода "молекулярным архивом", когда генетический код уже стерт", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Путь передачи генов

Помимо уникального маркера вида, авторы обнаружили вторую вариацию белка, которая не является эксклюзивной для Homo erectus. Аналогичный вариант встречается у денисовцев — вымершей группы людей, известной преимущественно по находкам в Сибири.

Дальнейший анализ показал, что соответствующий генетический вариант присутствует и у современных людей. Наиболее высокая частота его встречаемости зафиксирована на Филиппинах (21%), в Индии он встречается примерно у 1% населения. Распределение этого признака совпадает с моделями миграции денисовцев.

Авторы делают вывод о цепочке интрогрессии (переноса генетического материала между видами): Homo erectus передали этот вариант денисовцам в результате скрещивания в Восточной Азии примерно 400 тысяч лет назад, а денисовцы позже передали его предкам современных жителей Юго-Восточной Азии и Океании.

Объект / Группа Что обнаружено Homo erectus (Китай) Уникальный вариант аминокислоты + общий с денисовцами вариант Денисовцы Общий с H. erectus вариант аминокислоты Современные люди (Филиппины, Индия) Генетический след, соответствующий варианту H. erectus $rightarrow$ денисовцы

Таблица демонстрирует цепочку передачи биологического признака от древнейшего предка через промежуточное звено к современным популяциям.

Границы выводов и перспективы

Работа меняет представление об эволюции человека: вместо "древа" с четкими ветвями история выглядит как "плетеный ручей", где разные линии постоянно сливались и разделялись. Однако исследование имеет существенные ограничения. В частности, авторы не определили, за что отвечает обнаруженный вариант аминокислоты и влияет ли он на какие-либо физиологические функции современного человека.

Кроме того, данные получены из ограниченного числа образцов (шесть зубов). Хотя результаты согласуются с общими тенденциями скрещивания гоминид, для полного подтверждения модели требуются данные по другим популяциям, таким как Homo floresiensis ("хоббиты") или Homo luzonensis, которые также могли оставить след в геномах современных людей, но чья ДНК не сохранилась.

В целом исследование подтверждает, что Homo erectus не был эволюционным тупиком, а оставил детектируемый след в современных людях. Дальнейшая проверка с помощью протеомики может выявить подобные связи и с другими исчезнувшими видами гоминид. Подробности работы опубликованы в журнале Nature первоисточник исследования.