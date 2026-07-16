Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

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Физики создали лабораторный аналог черной дыры на базе оптического волокна, который позволил зафиксировать излучение Хокинга и, впервые в истории подобных опытов, наблюдать "обратную реакцию" этого излучения на объект, который его породил. Работа подтверждает теоретические расчеты Стивена Хокинга о тепловой природе этого свечения, но поскольку эксперимент проводился с использованием световых импульсов в стекле, он не является прямым наблюдением астрофизического объекта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Метод создания "черной дыры" из света

Поскольку излучение Хокинга в реальном космосе слишком слабое для регистрации современными телескопами, ученые используют аналоги — системы, которые подчиняются тем же уравнениям, что и горизонт событий черной дыры. В данном исследовании роль "движущейся среды" выполнил свет.

Исследователи использовали тонкое волокно из фотонного кристалла — специальное стекло с сетью микроскопических воздушных каналов. В него запускали мощный ультракороткий "накачивающий" импульс. Этот импульс менял свойства стекла, создавая своего рода "движущийся барьер", который перемещался со скоростью света. Затем в этот фронт направляли второй, гораздо более слабый "пробный" импульс. В точке, где пробный луч переставал успевать за фронтом, возникал искусственный горизонт событий.

"Аналог черной дыры в данном случае — это не объект с огромной массой, а динамическая граница в оптическом волокне, которая имитирует условия, при которых свет не может покинуть определенную зону", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Суть результата: свечение и отдача

Согласно теории, на горизонте событий рождаются пары частиц: одна улетает (излучение Хокинга), а вторая с "отрицательной энергией" падает внутрь. В эксперименте "беглецы" проявили себя в виде ультрафиолетового света с длиной волны около 233 нанометров.

Главным достижением стало обнаружение "обратной реакции" (back reaction). Поскольку энергия не берется из ниоткуда, процесс излучения должен влиять на сам источник. В реальной черной дыре это приводит к потере массы и постепенному испарению. В лабораторной модели физики зафиксировали, что часть света накачивающего импульса сменила цвет, создав асимметричный спектральный узор. Это стало "отпечатком" отдачи — подтверждением того, что аналог черной дыры тратит свою энергию на создание свечения.

Параметр Результат эксперимента Характер излучения Тепловой спектр, затухающий при высоких частотах Механизм создания Прямое взаимодействие (без промежуточных каскадов) Обратная реакция Сдвиг спектра накачивающего импульса

Эти данные показывают, что модель ведет себя в точности так, как предсказывала теория Хокинга, даже в условиях, когда стандартные описания черных дыр должны перестать работать.

Решение проблемы транс-планковских масштабов

Работа затрагивает одну из самых сложных проблем физики — "транс-планковскую". Проблема заключается в том, что если проследить путь фотона излучения Хокинга назад к горизонту, его длина волны сокращается до планковских масштабов (экстремально малых величин), где привычные законы пространства и времени перестают действовать. Существовал риск, что предсказание Хокинга основано на физике, которой в природе не существует.

Эксперимент показал, что даже в этом экстремальном режиме излучение остается тепловым. Это означает, что эффект Хокинга устойчив и не зависит от неизвестных процессов на планковском уровне.

Границы вывода и следующие шаги

Несмотря на успех, работа имеет существенные ограничения. В эксперименте использовался обычный лазерный свет. Он воспроизводит спектр излучения, но не обладает всеми квантовыми свойствами реальных частиц. В частности, авторы пока не зафиксировали квантовую запутанность между частицей, покинувшей горизонт, и ее партнером, оставшимся "внутри".

В дальнейшем исследователи планируют перейти к полностью квантовому режиму, чтобы проверить, сохраняется ли связь между частицами-партнерами в данной модели. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.