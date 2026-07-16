Лес остановил суховей, но не людей: почему великий план СССР оказался под угрозой исчезновения

Степные засухи 1891 года спровоцировали голод, который унес сотни тысяч жизней. Профессор Василий Докучаев первым предложил лечить землю лесом, воткнув колья в растрескавшуюся почву Воронежской губернии. Так началась эпопея лесополос, ставшая позже сталинской попыткой остановить суховеи.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лесополоса

Экспедиция в Каменную степь

В мае 1892 года Василий Докучаев развернул работу в Бобровском уезде. Ученый планировал создать биологический щит против ветра, используя дуб черешчатый. Выбор дерева диктовала инженерная точность природы: стержневой корень дуба уходит вглубь быстрее кроны, надежно фиксируя растение в земле через два года роста. Он не перехватывает влагу у трав, а берет ее из горизонтов, недоступных сорнякам.

"Созданная Докучаевым экосистема оказалась прочнее государств. Каменная степь сегодня — это живой памятник, где старые дубы поддерживают жизнь восьмисот видов растений. Важно понимать, что почва там была мертвой до прихода ученых", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Докучаевские полосы стоят 130 лет. Ученый не увидел триумфа идеи: тяжелое нервное расстройство в 1895 году оборвало его карьеру. Он умер в 1903 году, оставив чертежи спасения степи, которые пылились в архивах почти полвека до возвращения критических погодных аномалий.

Сталинский масштаб и структура

После катастрофического голода 1946 года СССР перешел к форсированному облесению. Постановление № 3960 закрепило создание восьми гигантских лесных линий общей протяженностью 5320 километров. Леса должны были встать стеной от Саратова до Астрахани, перекрывая путь суховеям, которые за сутки превращают налитый колос в труху. Стратегия подразумевала не просто посадку деревьев, а изменение гидрологического режима целых регионов.

Маршрут лесной полосы Протяженность в км Гора Вишневая — Каспийское море 1080 Саратов — Астрахань (вдоль Волги) 900 Воронеж — Ростов-на-Дону 920

Для реализации проекта мобилизовали 570 станций лесозащиты. К 1953 году в государственных полосах высадили 2,3 миллиона гектаров леса. Это был крупнейший в истории эксперимент по управлению климатом, который столкнулся с идеологическим искажением биологических законов.

Биологический тупик Трофима Лысенко

Трофим Лысенко навязал проектному институту гнездовой метод посадки. В одну лунку бросали горсть желудей, веря в отсутствие внутривидовой борьбы. Лысенко считал, что деревья одного вида будут помогать друг другу, жертвуя слабыми особями в интересах коллектива. Эта концепция полностью противоречила классическому дарвинизму, где конкуренция внутри вида за ресурсы всегда является самой жесткой.

"Деревья в гнездах начали глушить друг друга, сражаясь за скудный запас воды. Вместо стройного ряда мы получили участки, которые выгорали целиком из-за дефицита питания. Ошибка проектирования стоила жизни миллионам саженцев", — отметил эколог Денис Поляков специально для Pravda.Ru.

Загущенные посадки не выдерживали зноя юго-востока. Покровные зерновые культуры, посаженные рядом для экономии, лишь ускоряли гибель леса. Хотя метод признали ошибочным через пятнадцать лет, значительный массив насаждений первой волны погиб, не дожив до формирования полноценной кроны.

Современное состояние и правовой вакуум

После 1953 года работы резко свернули, станции ликвидировали, а часть полос вырубили. В 1980-е ежегодно высаживали по 30 тысяч гектаров, но к 2007 году объемы упали до 300 гектаров. Лесополосы превратились в ничейную территорию. Юридический статус насаждений оставался размытым до 2020 года, что позволяло безнаказанно уничтожать деревья под застройку.

"Лесополосы стареют и умирают, а новой смены нет. Мы видим результат в виде оранжевого неба над южными регионами — пыльные бури вернулись, потому что естественная преграда разрушена", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Отсутствие системного ухода приводит к деградации почвы. Старые деревья, посаженные в пятидесятых годах, достигают предельного возраста. Если не восстановить практику регулярного облесения, юг страны снова столкнется с эрозией, которую пытались остановить еще в конце девятнадцатого столетия.

Ответы на популярные вопросы о лесополосах

Зачем нужны лесополосы в степи?

Они гасят скорость ветра, задерживают снег на полях и повышают влажность воздуха, предотвращая гибель урожая от суховеев.

Почему многие сталинские посадки погибли?

Основной причиной стал гнездовой метод посадки по теории Лысенко, вызвавший острую конкуренцию саженцев за влагу, и прекращение ухода за лесом после 1953 года.

Кто сейчас отвечает за сохранность лесов в полях?

Согласно закону от 2020 года, обязанность по содержанию защитных насаждений возложена на собственников земельных участков, на которых они расположены.

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