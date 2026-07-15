Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кости выдали всех: химический анализ раскрыл тайную связь Вильнюса с Древней Русью
Не выбрасывайте старые полотенца: один необычный ингредиент помогает вернуть им чистоту всего за одну ночь
Турция доступнее, чем кажется: 3 способа сэкономить на отдыхе с новыми рейсами из РФ
Хватит кормить инфляцию: эксперты назвали способ заставить свободные деньги работать на владельца
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ

Сила мысли стала командой: Китай первым начал устанавливать коммерческие мозговые чипы

Наука » Технологии

Китайские инженеры совершили прыжок в будущее, установив первый в мире коммерческий имплант для связи мозга с компьютером. Операция прошла в шанхайской больнице Хуашань, где пациенту с параличом вживили чип NEO размером с монету. Технология позволяет управлять цифровыми интерфейсами буквально силой мысли. Этот шаг превращает фантастику в медицинскую практику и выводит Пекин в лидеры гонки нейротехнологий. В материале разберем, как электронная "заплатка" меняет жизнь людей и почему Илон Маск теперь оказался в роли догоняющего.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Чип в голове вместо кнопок

Разработка компании Neuracle Medical Technology работает как переводчик с человеческого на цифровой. Маленький датчик считывает электрические бури в голове и превращает их в команды для курсора. Пациент, потерявший подвижность после аварии, начал набирать сообщения на экране без помощи рук. Система перехватывает сигнал до того, как его заблокирует поврежденный позвоночник.

"Это не просто протезирование, это создание прямого канала управления техникой. Мы видим, как сигналы коры преобразуются в осмысленные действия на мониторе за миллисекунды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Китайское управление по медизделиям выдало лицензию на коммерческое использование в 2026 году. Это значит, что технология вышла из стен закрытых лабораторий на прилавки клиник. Операция по вживлению чипа NEO становится стандартной процедурой. Ранее подобные манипуляции считались уделом экспериментаторов и добровольцев-одиночек.

Битва за нейронный рынок

Китай обошел компанию Neuralink в юридической плоскости. Пока Илон Маск сражается с бюрократией и проводит тесты, китайцы внедрили продукт в реальный сектор. Конструкция NEO компактна и нацелена на массовое применение. Устройство дает надежду тем, кто заперт в собственном теле из-за травм или болезней.

Параметр Характеристика NEO
Размер устройства С монету среднего номинала
Статус проекта Коммерческое использование разрешено
Основная функция Набор текста и управление курсором

"Скорость передачи данных от мозга к машине стабильна. Главное достижение здесь в защите софта от помех и точности распознавания намерений пользователя", — отметил эксперт Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Дистанция между человеком и машиной сокращается до толщины чипа. Ученые прочат технологии успех в лечении депрессии и эпилепсии. Электрика мозга поддается корректировке внешними импульсами. Цифровой мост может восстановить разрушенные связи внутри черепной коробки.

Безопасность кремниевой вставки

Любое вмешательство в святая святых организма несет угрозы. Риск инфекций и отторжения инородного тела остается на повестке. Ткани могут отреагировать на кремний воспалением. Исследователи годами наблюдают за тем, как электроды ведут себя в агрессивной среде живого организма.

"Хирургическое внедрение датчика требует ювелирной точности. Любое смещение грозит потерей контакта или микротравмами сосудов", — подчеркнул специально для Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Несмотря на риски, прорыв в Шанхае открывает новую страницу в техносфере. Китай продемонстрировал готовность внедрять смелые решения в социальную среду. Мир стоит на пороге эпохи, где инвалидное кресло заменяется силой мысли. Вопрос лишь в том, насколько быстро технология станет доступной каждому желающему.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, биофизик Алексей Корнилов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ
Жесткий факт о женской онкологии: защитные механизмы теряют силу при столкновении с агрессивной средой
Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи
Кошка внезапно ушла в транс: обычный кухонный инвентарь буквально "выключает" питомца
Кошелек россиян получил новый удар: обычная продуктовая корзина стала дороже на тысячи рублей
Сборка LEGO и виноград: технический рывок 1X стер грань между андроидом и человеком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.