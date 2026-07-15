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Медкарты раскрыли тайну:простой витамин может спасти пациентов от лазерного лечения глпукомы

Наука » Технологии

Прием никотинамида (витамина PP) связан со снижением риска развития открытоугольной глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. Результаты анализа электронных медицинских карт показывают, что витамин также снижает вероятность назначения лазерного лечения и местной терапии. Работа опубликована в журнале JAMA Ophthalmology.

Лицо старика с глубокими морщинами
Фото: https://pixabay.com by lecreusois is licensed under Free
Лицо старика с глубокими морщинами

При открытоугольной глаукоме нарушается отток жидкости из глаза, что повышает внутреннее давление и повреждает зрительный нерв. Традиционное лечение направлено на снижение этого давления, однако оно не всегда предотвращает развитие нейропатии. Исследователи из Университета Юты под руководством Икбала Айка Ахмеда решили проверить гипотезу о том, что болезнь может быть вызвана сбоем метаболизма никотинамидадениндинуклеотида — кофермента, отвечающего за энергетический обмен в клетках сетчатки.

Ученые провели когортное исследование, изучив данные 2920 пациентов с повышенным внутриглазным давлением. Группы были сбалансированы по основным характеристикам. Средний период наблюдения составил 3,7 года.

Анализ выявил, что в группе принимавших никотинамид диагноз "открытоугольная глаукома" поставили 51 человеку (3,5%), тогда как в контрольной группе — 132 пациентам (9%). Абсолютное снижение риска составило 5,5%. Кроме того, пациенты, принимавшие витамин, реже нуждались в местной терапии для снижения давления и лазерной трабекулопластике — процедуре, улучшающей отток жидкости через трабекулярную сеть глаза.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что никотинамид является предшественником NAD+, который критически важен для работы митохондрий. Поддержка этого уровня в ганглиозных клетках сетчатки может помочь им противостоять метаболическому стрессу и дегенерации, вызванной давлением.

Результаты указывают на потенциал витамина PP как доступного средства профилактики глаукомы. Однако работа основана на ретроспективном анализе медицинских карт и выявила статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Для подтверждения эффективности и безопасности метода требуются проспективные клинические исследования.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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