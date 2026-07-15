Исследователи создали математические инструменты для минимизации простоев оборудования на предприятиях

Исследователи разработали алгоритмы для оптимизации производственных расписаний, которые позволяют минимизировать задержки при ограниченных ресурсах и времени. Работа предлагает математические инструменты для поиска приближенных решений в задачах, где точный расчет требует избыточных вычислительных мощностей. Результаты подтверждают возможность сокращения простоев оборудования, но авторы ориентируют решение на поиск качественного приближения, а не абсолютного идеала.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Gorshunov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ткацкий станок DORNIER на производстве Волжского завода синтетического волокна

Методы расчета расписаний

Основная проблема промышленного планирования заключается в том, что поиск идеального расписания часто требует больше памяти и времени, чем доступно предприятию. Чтобы решить эту задачу, авторы разделили производственные процессы на два типа и для каждого предложили свой инструмент.

Для процессов, где допустимы перерывы (например, когда оборудование переключается на более приоритетную задачу), применен метод эллипсоидов. Алгоритм не перебирает все возможные комбинации, а последовательно сужает область поиска. Он определяет "плохие зоны" и исключает их, постепенно сжимая пространство вокруг наиболее эффективного решения.

В случаях, когда прерывание работы запрещено и задача требует одну машину, исследователи сравнили два подхода: жадные эвристики и эволюционный алгоритм. Жадная эвристика выбирает наиболее выгодный вариант в текущий момент, что обеспечивает высокую скорость расчета, но не всегда дает лучший итог. Эволюционный алгоритм работает по принципу селекции: генерирует множество вариантов расписаний, скрещивает лучшие из них и итерационно улучшает результат.

"Эволюционный подход позволяет строить расписания с меньшими суммарными задержками, чем простые жадные эвристики, и выдает результат даже в тех сложных случаях, где классические методы дают сбой из-за нехватки памяти", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Данные и проверка алгоритмов

Для тестирования инструментов ученые использовали открытую библиотеку OR-library. Это стандартный набор тестовых примеров по теории расписаний, который позволяет сравнивать разные алгоритмы в одинаковых условиях.

Тип процесса Примененный метод Результат С перерывами Метод эллипсоидов Эффективное сужение пространства поиска Без перерывов Эволюционный алгоритм Минимальные задержки по сравнению с эвристиками

Сравнение показало, что эволюционный метод превосходит жадные эвристики по качеству итогового расписания, а метод эллипсоидов позволяет находить решение в задачах с прерываниями без полного перебора вариантов.

Граница результата

Работа доказывает, что для любого предприятия можно найти расписание, минимизирующее задержки, используя приближенные методы. Однако важно понимать, что данные результаты получены на тестовых наборах OR-library. Это подтверждает математическую работоспособность алгоритмов, но не учитывает специфические бытовые или технические сбои реального цеха, которые не заложены в стандартные датасеты.

Разработанные инструменты не гарантируют поиск абсолютно идеального (глобально оптимального) решения, так как ориентированы на "приемлемое качество" при ограниченных ресурсах. Это осознанный компромисс: вместо бесконечного поиска идеала алгоритм выдает максимально эффективный вариант за разумное время.

Предложенные методы позволяют сократить простои оборудования и оптимизировать использование ресурсов, что подтверждено результатами, опубликованными в журнале "Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика"" первоисточник исследования. Для подтверждения эффективности в реальных условиях потребуется внедрение алгоритмов в систему управления конкретными производственными площадками.