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Сборка LEGO и виноград: технический рывок 1X стер грань между андроидом и человеком

Наука » Технологии

Компания 1X разработала обновленные манипуляторы для андроида NEO, используя систему тросовых приводов с 25 степенями свободы. Разработка позволяет роботу манипулировать мелкими объектами и дозировать силу сжатия, однако данные о точности и надежности представлены только в рамках внутренних тестов производителя.

Роботы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роботы

Механика и устройство приводов

В основе конструкции лежит схема с тросовыми приводами, которая имитирует человеческую анатомию: электромоторы расположены в предплечье, а усилие передается к пальцам через систему "сухожилий". Такой подход снижает массу кисти и инерцию всей руки, что делает движения более быстрыми и снижает риск нанесения серьезных повреждений при случайном контакте с человеком или предметом.

Манипулятор обладает 25 степенями свободы: 22 определяют движения ладони и пальцев, 3 — повороты в запястье. Крутящий момент передается через тросы с низким передаточным отношением (от 5:1 до 15:1). Сила сжатия достигает 45 ньютонов, а максимальный крутящий момент в запястье составляет около 18 ньютон-метров.

"Использование редукторов с низким коэффициентом передачи делает систему механически податливой. Это означает, что внешнее давление на палец передается обратно к приводу, позволяя системе оценивать нагрузку на каждом суставе без установки отдельных датчиков в каждой точке сгиба", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тактильный отклик и точность

Для управления захватом NEO использует комбинированный метод сбора данных. Помимо измерения усилий на тросах, в "кожу" робота интегрированы сенсоры. Система отслеживает не только точку контакта, но и сдвиговые нагрузки — скольжение объекта по поверхности. Это позволяет алгоритму корректировать хват в реальном времени, чтобы предмет не выпал из руки.

По данным компании, точность позиционирования руки составляет 0,2 миллиметра. В демонстрационных видео робот собирает детали LEGO, вкручивает лампочку, застегивает молнию и перекладывает ягоды винограда, не повреждая их.

Параметр Значение / Функция
Степени свободы 25 (22 — пальцы/ладонь, 3 — запястье)
Сила сжатия До 45 Н
Точность позиционирования 0,2 мм
Метод обратной связи Тросовое натяжение + сенсоры в коже

Таблица демонстрирует технический потенциал руки, однако стоит учитывать, что эти показатели зафиксированы в контролируемых условиях производителя.

Защита и границы применения

Конструкция выполнена из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами, и обладает водонепроницаемостью. По заявлению 1X, рука способна выдержать удар молотком или защемление дверцей шкафа, что делает её пригодной для бытовых задач, включая мытье посуды.

Несмотря на представленные возможности, работа базируется на демонстрационных роликах. В материалах нет сведений о длительности эксплуатации механизмов при высоких нагрузках и о том, как система ведет себя при износе тросов-сухожилий. Также не указано, насколько точно алгоритм распознает объекты разной текстуры в условиях плохого освещения или при наличии загрязнений на сенсорах.

Обновление манипуляторов NEO приближает робота к человеческой ловкости за счет сочетания податливой механики и тактильных датчиков. Главным ограничением остается отсутствие данных о независимом тестировании и долговечности тросового привода в реальных рабочих циклах. Для подтверждения практической эффективности потребуется проверка в условиях, отличных от лабораторных демонстраций. Описание возможностей доступно на сайте 1X.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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