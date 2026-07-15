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NASA и 37 американских компаний начали разработку 41 технологии для освоения Луны и Марса

Наука » Технологии

NASA объединилась с 37 американскими компаниями для разработки 41 технологии, необходимых для длительного пребывания людей на Луне и будущих полетов к Марсу. Проекты направлены на решение проблем космической транспортировки, инфраструктуры и работы на поверхности других планет.

Марсоход
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Марсоход

Сотрудничество организовано через программу Announcement of Collaboration Opportunity (ACO). Особенность этого формата в том, что NASA не выделяет прямое финансирование. Вместо этого компании получают доступ к технической экспертизе агентства, его программному обеспечению, оборудованию и испытательным стендам для ускорения своих разработок. Срок реализации большинства проектов составит от 12 до 24 месяцев.

Спектр разрабатываемых решений охватывает двигатели, системы навигации, управления энергией и оборудование для сборки конструкций прямо в космосе. Среди приоритетных задач выделяют три направления:

  • Энергоснабжение: компания Lockheed Martin создает компактную модульную систему для работы в постоянно затененных областях Луны, где нет солнечного света. Также разрабатываются системы беспроводной передачи энергии с помощью оптоволоконных лазеров.
  • Модернизация кораблей: Kall Morris Inc. создает систему Asteria. Она позволяет прикреплять дополнительные модули к уже запущенным аппаратам с помощью специального адгезива, который можно контролируемо отсоединить без повреждения корпуса.
  • Защита от среды: компания Moonprint Solutions разрабатывает гибкие чехлы для защиты робототехники и шлангов от абразивной лунной пыли, которая изнашивает механизмы.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что доступ частных компаний к инфраструктуре NASA позволяет сократить путь от лабораторного прототипа до готового изделия, однако итоговая эффективность систем будет зависеть от успешности испытаний в реальных условиях космоса.

Результаты этой работы позволят уточнить возможности автономного функционирования баз на Луне и Марсе. Главным ограничением остается стадия разработки: большинство технологий сейчас находятся на уровне предложений или прототипов, и их практическая применимость в глубоком космосе будет проверена только в ходе будущих миссий.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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