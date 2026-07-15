NASA запустит луноход PROMISE для поиска ресурсов на поверхности Луны в 2028 году

NASA выбрала три частные компании для реализации четырех новых миссий по доставке научных приборов и технологий на поверхность Луны. Запуски запланированы на конец 2028 года и станут частью программы по созданию постоянной лунной базы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лунная пустыня

Контракты на общую сумму почти 600 млн долларов получили компании Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines. Astrobotic проведет две доставки (297,9 млн долларов), Firefly Aerospace — одну (144,2 млн долларов), а Intuitive Machines — одну (148,3 млн долларов). Компании будут использовать модернизированные версии своих посадочных модулей, которые уже летали в космос.

Инструменты и цели миссий

Все четыре модуля доставят на Луну один и тот же набор из трех приборов. Это позволит собрать сравнительные данные из разных точек поверхности, подобно работе сети метеостанций на Земле.

Камеры SCALPSS: с помощью стереофотограмметрии создадут 3D-модели того, как выхлоп двигателей при посадке поднимает лунную пыль. Это поможет предсказать эрозию почвы и риски для оборудования при плотной застройке базы.

с помощью стереофотограмметрии создадут 3D-модели того, как выхлоп двигателей при посадке поднимает лунную пыль. Это поможет предсказать эрозию почвы и риски для оборудования при плотной застройке базы. Лазерные отражатели LRA: пассивные устройства из кварцевых призм, которые отражают сигналы с орбитальных аппаратов. Они служат стационарными маркерами для точной навигации и определения координат.

пассивные устройства из кварцевых призм, которые отражают сигналы с орбитальных аппаратов. Они служат стационарными маркерами для точной навигации и определения координат. Спектрометры LETS: датчики на основе кремния, которые измеряют тип и мощность космической радиации. Данные необходимы для проектирования защиты будущих астронавтов.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что использование идентичных приборов на разных модулях позволяет отсечь погрешности конкретного аппарата и получить объективную карту физических условий в разных регионах Луны.

Перспективы инфраструктуры

Помимо текущих контрактов, NASA рассматривает возможность отправки лунохода PROMISE — гибридной версии марсоходов Perseverance и Curiosity. Он предназначен для картографирования поверхности и поиска полезных ресурсов.

Также агентство планирует запросить предложения по созданию созвездия ретрансляторов для связи и навигации между лунной базой и Землей, а также по разработке систем энергоснабжения для Южного полюса Луны.

Результаты этих миссий помогут уточнить риски при посадке тяжелых кораблей и создать сеть навигационных меток. Однако работа пока не решает вопрос автономного жизнеобеспечения людей на поверхности, что потребует разработки новых технологий в рамках последующих этапов программы.