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Солнце поможет поймать пришельцев из глубин Вселенной: физики предложили необычный способ перехвата

Наука

Российские физики придумали, как ловить межзвездных "бродяг" — кометы и астероиды, залетающие в Солнечную систему из глубокого космоса. Ученые из МФТИ и ИПМ РАН рассчитали систему перехвата, которая позволяет догнать объект в любой точке неба, сэкономив при этом треть топлива. Секрет кроется в "космическом парусе" и гравитационном бильярде вокруг Солнца.

Космический полёт
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Космический полёт

Засада у Солнца: стратегия восьми аппаратов

Межзвездные гости вроде Оумуамуа проносятся мимо нас на скоростях, которые превращают обычные космические зонды в стоячие декорации. Чтобы успеть рассмотреть такой космический объект, у землян есть всего пара-тройка месяцев. Физики предложили не догонять их сзади, а выставить "посты" заранее.

Схема проста: восемь аппаратов распределяются по земной орбите. Как только космический телескоп замечает цель, ближайший спутник бросается в погоню. Чтобы набрать безумную скорость, он ныряет к Солнцу, превращая его гравитацию в бесплатную катапульту.

"Проблема перехвата в том, что мы не знаем точку входа. Предложенная сеть из восьми зондов — это оптимальный охват. Если их будет меньше, мы просто не успеем разогнаться до нужных скоростей, чтобы догнать гостя из другой системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Маневр позволяет снизить массу необходимого топлива с 40 до 30 килограммов. Это критически важно: в космосе каждый грамм — это деньги и сложность запуска. Такая экономия дает возможность поставить на борт больше оборудования для поиска ответов о том, существуют ли внеземные цивилизации в соседних звездных скоплениях.

Солнечный парус против ионного движка

Главная "фишка" проекта — комбинированный привод. Аппарат использует ионные двигатели и гигантское зеркало — солнечный парус. Обычно паруса складывают при приближении к светилу, но здесь физики предлагают играть с углом наклона пластин. Это добавляет реактивной мощи за счет давления солнечного света.

"Фокус в точном позиционировании паруса. Мы превращаем солнечный свет в постоянный ускоритель, который не требует дозаправки. Если конфигурация поля не позволяет разогнаться только светом, на помощь приходят ионные пушки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Параметр Новая модель
Расход топлива 30 кг (минус 25-30% от нормы)
Количество зондов 8 штук для 100% покрытия
Требование к парусу В 40 раз легче нынешних аналогов

Пока проект упирается в технологии материалов. Чтобы план сработал, парус должен быть в 40 раз легче всего, что мы запускали раньше. Как только инженеры создадут такую сверхтонкую пленку, мы сможем пощупать вещество, прилетевшее из регионов, где рождаются черные дыры и формируются новые миры.

"Межзвездные объекты могут переносить органику между системами. Перехват такого астероида — это шанс найти жизнь, не заглядывая за миллиарды световых лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о миссиях к астероидам

Зачем ловить именно межзвездные объекты?

Они состоят из вещества других звездных систем. Это капсулы времени, которые несут информацию о химии и физике далеких углов Вселенной.

Почему нельзя использовать обычные ракеты?

Ракетное топливо слишком тяжелое. Для догона объекта, летящего на скорости 50-70 км/с, понадобится бак размером с многоэтажку. Парус и гравитация Солнца работают как бесплатный ускоритель.

Как долго аппарат будет ждать цель?

Спутники могут годами висеть на "дежурной" орбите. Главное — вовремя дать команду от наземных систем наблюдения на старт.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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