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Атака на ПК уже началась: новый вирус способен превращать диски в бесполезный металл

Наука

Специалисты Microsoft предупредили о новой цифровой угрозе — вирусе GigaWiper. Программа атакует устройства под управлением Windows, превращая дорогостоящее оборудование в бесполезный металлолом. Это не просто рядовой троян, а настоящий ликвидатор данных.

Антивирус
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антивирус

Механика уничтожения накопителей

Главная опасность GigaWiper заключается в необратимости процесса. Программа стирает таблицы разделов на цифровых носителях. Вирус перезаписывает сектора дисков, удаляя любую информацию без возможности восстановления. Жесткие диски и твердотельные накопители после такого воздействия выходят из строя навсегда.

"Масштаб повреждений при атаке подобным ПО сравним с физическим разрушением оборудования. Когда вирус уничтожает структуру разделов, логика работы контроллера диска нарушается, что для рядового пользователя равносильно безвозвратной потере всей инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Специфика шифрования файлов

Вирус GigaWiper применяет гибридную тактику. Если программа не уничтожает носитель полностью, она начинает шифровать файлы. Ключ расшифровки генерируется случайно прямо на зараженной машине. Получить его извне невозможно даже при готовности заплатить выкуп.

Характеристика Последствия
Удаление разделов Потеря файловой системы, порча накопителя
Шифрование данных Отсутствие ключа, невозможность восстановления

Сейчас атаки носят точечный характер. Целями становятся редкие организации. Однако угроза кибермошенничества остается высокой. Специалисты корпорации настойчиво рекомендуют обновлять ОС и не запускать сомнительные файлы.

"Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии, чтобы доставить такие инструменты в сеть компании. Обновление систем и жесткая фильтрация входящего трафика — необходимый минимум для выживания бизнеса сегодня", — предостерёг в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Как вирусы меняют правила защиты инфраструктуры

Методы атак становятся агрессивнее. Теперь недостаточно просто иметь системы защиты периметра. Важна стратегия глубокого восстановления данных. Атаки GigaWiper наглядно демонстрируют переход от кражи сведений к тотальному хаосу.

"Мы наблюдаем тренд, когда вредоносные программы нацелены не на извлечение выгоды, а на создание деструктивного эффекта. Любая брешь в операционной системе может стать входными воротами для уничтожения аппаратной части устройства", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Техногенные риски и цифровая безопасность

Ранее мы писали о том, как магнитные процессы во Вселенной влияют на сбор данных. В мирских делах всё прозаичнее. Вирусы типа GigaWiper используют низкоуровневый доступ к памяти. Такие инструменты напоминают геологические процессы замедленного действия, которые внезапно переходят в стадию разрушения. Пользователям следует помнить о рисках деградации данных при любых сбоях в работе системы.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Можно ли восстановить диск после GigaWiper?

Нет. Вирус физически перезаписывает сектора носителя, делая восстановление невозможным.

Кто находится в зоне риска?

На данный момент атаке подвергаются отдельные компании, но вероятность расширения круга жертв сохраняется.

Поможет ли обычный антивирус?

Современные угрозы требуют комплексных обновлений ОС и использования систем защиты от эксплойтов.

Что делать при подозрении на атаку?

Немедленно отключите устройство от сети, чтобы предотвратить распространение вируса по локальным накопителям.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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