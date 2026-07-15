Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры

Госкорпорация "Ростех" представила систему защиты объектов инфраструктуры "Паутина". Модульные металлоконструкции способны перехватить удар беспилотника массой до 200 кг, летящего на скорости 250 км/ч.

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Система предназначена для защиты нефтехранилищ, электроподстанций, топливных терминалов и складов. Защитный экран можно установить на объектах любой площади и высотой более 25 метров. Сейчас комплекс испытывают на нескольких предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Характеристика Показатель Максимальная масса перехватываемого БПЛА до 200 кг Скорость перехвата (базовый вариант) 250 км/ч Максимальная высота установки более 25 метров

Особенности монтажа

Конструкция состоит из несущих колонн, опор и силовой сети. Элементы соединяют болтами, не используя сварку. Это позволяет собирать защиту в стесненном пространстве и на пожароопасных участках. По данным "Ростеха", отказ от сварки ускоряет установку и снижает расходы.

"В базовом варианте она может остановить беспилотник, летящий на скорости 250 км/ч. При этом защита "Паутины" может быть значительно усилена без дополнительных разработок. Решение позволяет защитить нефтехранилища, топливные терминалы, электроподстанции, склады и другие объекты от большинства дальних беспилотников, применяемых противником", — сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров.

Значение для региона

Внедрение подобных систем актуально для Татарстана, который в июне и июле этого года подвергся атакам БПЛА. Удары зафиксировали в Нижнекамске и Тукаевском районе, где повреждения получили жилые дома и промышленные площадки, были пострадавшие.

После июньских событий раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить безопасность промышленных предприятий и городской инфраструктуры. Использование модульных систем защиты может стать одним из способов снижения рисков для критически важных объектов республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов