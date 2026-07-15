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Не каждый закат бывает таким: 12 августа часть россиян увидит, как Луна закроет Солнце

Наука » Экология » Космос

Луна готовит масштабную диверсию против солнечного света в августе 2026 года. Тень небесного тела накроет арктические рубежи, оставив жителей Заполярья в сумерках посреди дня. Основной удар придется на акваторию Северного Ледовитого океана, но и суше достанется приличная порция тьмы. Мы разберем, где именно погаснет небо, как не сжечь сетчатку глаз при просмотре и почему жителям Нарьян-Мара придется ловить момент на самом горизонте.

Огненное кольцо затмения
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огненное кольцо затмения

Арктика в зоне тени

Космический механизм сработает 12 августа 2026 года. Астрономический журнал Астроверты прогнозирует, что Луна откусит 61% солнечного диска. Для большинства регионов это станет легким прищуром неба, но полоса тьмы пройдет по самому краю России. Полное перекрытие светила достанется рыбам и белым медведям в океане. На земле счастливчиков окажется немного: край Таймыра у моря Лаптевых и северные районы Якутии.

"Орбитальная механика — штука упрямая. Даже если вы находитесь в Заполярье, траектория тени может проскочить мимо, едва задев береговую линию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В Нарьян-Маре шоу начнется строго по расписанию — в 19:40 по Москве. Пик перекрытия в 61,51% придется на 20:17. Секундомер небесной канцелярии остановится в 20:24. Проблема в том, что Солнце в этот момент будет висеть буквально на волоске над горизонтом. Закат в городе наступит всего через четыре минуты после финала явления. Зрителям придется искать площадки с идеально чистым горизонтом, иначе соседний забор украдет всё зрелище.

Техника выживания для глаз

Пытаться смотреть на затмение в обычных очках — верный способ прожечь дыру в собственном зрении. Глаз не чувствует боли, пока ультрафиолет выжигает клетки. Стандартные пластиковые линзы здесь бесполезны. Нужна броня уровня ISO 12312-2. Это специальные фильтры, которые отсекают не только видимый свет, но и невидимое инфракрасное излучение, превращающее хрусталик в вареное яйцо.

"Любая оптика без фильтра работает как зажигательная линза. Бинокль или телескоп мгновенно превращают солнечный луч в лазер, уничтожающий сетчатку", — подчеркнул специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В отсутствие профессиональных очков в ход идет классика сурового технаря — сварочная маска с высоким коэффициентом затемнения. Если же вы решили навести на Солнце бинокль, фильтры должны стоять на внешних линзах, а не на окулярах. Иначе раскаленный воздух внутри прибора просто взорвет оптику. Ждать следующего шанса в Нарьян-Маре придется долго: полноценное полное затмение вернется туда только в 2061 году.

Событие в Нарьян-Маре Время (МСК)
Начало наползания тени 19:40
Максимальная фаза (61%) 20:17
Окончание явления 20:24
Заход солнца 20:28

"Наблюдение за звездами и планетами в Арктике всегда осложнено низкой высотой светил над линией горизонта", — отметил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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