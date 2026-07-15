Океан скрывал правду миллионы лет: канадские окаменелости опровергли теорию смены эпох

Исследование ископаемых остатков в Северо-Западных территориях Канады показало, что развитие сложных многоклеточных животных началось значительно раньше, чем считалось ранее. Группа ученых под руководством Скотта Эванса из Американского музея естественной истории обнаружила окаменелости возрастом около 567 миллионов лет, которые указывают на более раннее появление сложных форм жизни и их способность заселять глубоководные районы океана.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Палеонтолог на раскопках

Что обнаружили исследователи

В удаленных горах Маккензи исследователи нашли окаменелости организмов с сегментированным и "стеганым" телом, а также формы, напоминающие листья папоротника. Эти находки по своим характеристикам совпадают с так называемым "беломорским сообществом" (White Sea assemblage) — группой разнообразных эдиакарских животных, среди которых наиболее известна Дикинсония (Dickinsonia), плоский овальный организм, поглощавший питательные вещества всей поверхностью тела.

Ранее считалось, что подобные сообщества были характерны для мелководных районов и встречались преимущественно в России и Австралии. Однако канадские находки доказывают, что аналогичные организмы обитали и в глубоких водах Лаврентии — древнего континента, в состав которого входила большая часть современной Северной Америки.

Методы анализа и датирования

Работа ученых сочетала полевой сбор образцов с геологическим анализом. Исследователи фотографировали и собирали образцы горных пород, сравнивали морфологию найденных окаменелостей с уже известными эдиакарскими формами и изучали структуру соседних геологических слоев для реконструкции среды обитания.

Параметр Прежнее представление Новые данные Возраст сообществ ~550-560 млн лет ~566-567 млн лет Среда обитания Мелководье Глубоководные склоны

Данные корреляции с соседними слоями пород позволяют сдвинуть временную шкалу появления мобильных форм жизни, таких как Дикинсония, на несколько миллионов лет назад.

Значение для эволюционной биологии

Результаты исследования меняют представление о смене биологических эпох в эдиакарском периоде (635-538 млн лет назад). Раньше считалось, что разные группы организмов (сообщества Авалон, Белого моря и Нама) сменяли друг друга последовательно. Новые данные указывают на существование перекрывающихся периодов: простые глубоководные формы типа Авалона могли сосуществовать с более сложными представителями "беломорского" типа в одной среде.

Это означает, что ранняя эволюция животных была не резким скачком, а постепенным расширением экологических ниш. Возможно, колыбелью сложных животных стали именно стабильные глубоководные районы, из которых жизнь позже распространилась на мелководье.

"Различные условия среды — от спокойного глубоководного дна до динамичного мелководья с прибоем и светом — создавали разные эволюционные давления. Это могло привести к конвергентной эволюции, когда неродственные организмы вырабатывали схожие решения, такие как трубчатая или плоская форма тела, чтобы выжить в конкретных условиях", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Ограничения и вопросы

Авторы работы отмечают, что выводы о возрасте сообщества основаны на корреляции с соседними слоями пород, а не на прямом датировании самих окаменелостей. Если эта корреляция окажется неточной, временные рамки могут измениться. Кроме того, остается открытым вопрос, являются ли эдиакарские организмы прямыми предками современных животных или же они представляют собой "эволюционный тупик" — эксперименты природы, не оставившие потомков.